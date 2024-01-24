低溫持續發威 基隆農場蜂箱穿「外套」禦寒

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）寒流來襲，基隆市雖未下雪，但仍寒氣逼人，七堵區有業者為農場內的蜂箱穿上訂製帆布「外套」禦寒。業者說，可提高蜂箱內約攝氏5度，蜜蜂死亡情形明顯減少許多。

記者來到基隆市瑪陵山區這處農場，業者張清波已為蜂箱披上綠色帆布「外套」，但仍無法完全抵擋低溫，每個蜂箱地上隨處可見「冷死」的蜜蜂屍體。

張清波說，這波寒流來襲，每個蜂箱內約有2萬隻蜜蜂，200隻蜜蜂死亡算是正常。一般蜜蜂會將蜜蜂屍體搬運到20公尺、30公尺遠處丟棄，但近2天實在太冷，蜜蜂直接將屍體拖到門口或就近丟棄。

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他表示，以往寒流襲台，並沒有多想該如何為蜜蜂禦寒，頂多以物品把蜂箱門口塞小而已，直到2016年霸王級寒流損失慘重，開始思考因應方式，參考中南部其他業者作法，為蜜蜂訂製每件新台幣750元帆布外套。

張清波說，還沒穿上「外套」前，最高每個蜂箱死了將近半數蜜蜂，穿上「外套」能減少刺骨寒風灌進蜂箱，約可提升蜂箱內溫度攝氏5度，且蜜蜂會藉由扇動翅膀產生熱能，提高蜂箱內溫度阻隔冷空氣，蜜蜂死亡情形已明顯減少許多。（編輯：方沛清）1130124