南方四島國家公園成立10週年 發表新書海底花園

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（中央社澎湖縣15日電）內政部澎湖南方四島國家公園今天在澎湖舉辦「海底花園」新書發表，作為成立10週年的最佳獻禮，並與高師大合作發展海洋教室，深化環境教育，讓南方四島成為「教育方舟」。

海洋國家公園管理處徐紹良表示，「澎湖南方四島國家公園」成立10週年慶系列活動，4日起至16日先後舉辦有靜態展示、VR體驗、海洋市集、新書發表會、音樂展演等多元形式，分享國家公園的成長歷程。

海管處表示，澎湖南方四島國家公園成立10年來，與澎湖縣政府為保育豐富珊瑚礁生態及種原庫，透過分區管理模式，保育海洋環境及生物多樣性，保障傳統的季節性洄游漁業，取締或勸導毒、電、炸、底刺網及娛樂漁船、自用小船等從事違規釣魚活動，使台灣海洋生態及自然資源得以永續經營。

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南方四島國家成立10週年活動，與國立高雄師範大學合作發展海洋教室，深化環境教育，讓南方四島成為「教育方舟」，並發表「海底花園：澎湖南方四島的珊瑚」新書，作為南方四島成立10週年的最佳獻禮，還在國際廣場安排海洋市集、四島之歌─恁的演唱會，以及DF現代樂團結合西嶼坪嶼耆老呂坤翰褒歌演出，吸引滿滿的人潮逛市集、聽音樂，認識南方四島。

澎湖南方四島國家公園於民國103年6月8日公告實施至今，是台灣第9座國家公園，繼東沙環礁國家公園之後的第2座海洋型國家公園，園區壯麗的玄武岩地景，有著「天然的地質教室」美譽。（編輯：郭諭儒）1130615