高雄慈善團體慰助澎湖弱勢 足跡遍及偏遠離島

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（中央社澎湖縣27日電）高雄市愛之船慈善會等24個慈善單位，今天在澎湖縣展開慈善文化慰助活動。回顧過去40多年行善足跡，遍及澎湖縣1市5鄉和偏遠離島。

高雄市愛之船慈航澎湖43週年慈善文化慰助活動，今天起在澎湖本島展開3天慰助活動，還將前往最偏遠的望安花嶼、將軍與七美等離島，分別致贈花嶼等多所學校圓夢基金與300戶受扶助民眾禮金和民生用品等。

愛之船慈善會等慈善單位今天在馬公朝陽社區發放給馬公市100多戶低收弱勢民眾禮金和民生用品等，澎湖縣政府社會處工作人員也來協助。

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澎湖縣長陳光復原本要親自到場，但因公務行程，臨時指派縣府參議陳韻如代表頒贈榮譽縣民證與感謝狀給愛之船慈善會前理事長顏清吉等人，對慈善會40餘年來照顧澎湖弱勢與提供學子圓夢計畫，表達感謝之意。

高雄市愛之船慈善會理事長陳建福表示，愛之船慈善會慈善文化慰助活動源自於民國69年間，當年台灣國際造船公司員工首次到澎湖旅遊而結緣，過去40多年來僅109年和110年受疫情影響停辦，足跡遍及澎湖1市5鄉和偏遠離島，加上各慈善團體友會的加入，讓每年慰助活動一年比一年擴大，得以造福更多弱勢與學子。（編輯：黃名璽）1140427