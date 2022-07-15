原子少年火星首戶外演出 粉絲6位數集資燈箱應援

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（中央社記者王心妤台北15日電）選秀節目「原子少年」熱播，參賽隊伍火星成員今天在台北市信義區演出，吸引數百粉絲響應。對於有粉絲集資新台幣6位數在忠孝敦化捷運站製作燈箱應援，成員都表示除了感謝，也會去合影。

火星成員何書瑋、李哲言、夏浦洋、陳峻廷、MAX今天擔任ATT 4 FUN中心音樂節開幕表演嘉賓，並演出節目比賽曲Countdown、Fly High、「原來的少年」。

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夏浦洋就讀普通高中，大學就讀輔大體育系。他今天表示，雖然高中不是體育班，但因為身體協調性與爆發力好，高中經體育組組長訓練後就考上體育系。傳聞參與「全明星運動會4」並已打破曹佑寧6.06公尺的跳遠紀錄，夏浦洋並未證實，僅表示「現在就好好把表演做好。」

選秀節目播出後，團隊成員人氣水漲船高，李哲言表示，曾經穿海灘褲出門遇到粉絲要求合照，因自認太邋遢只能婉拒；何書瑋說生活沒有太大改變，但笑稱媽媽喜歡冥王星成員呂植宇，根本把對方當成親生兒子，「因為植宇從台中上來，住過我們家，所以我媽就一起照顧他，跟他滿好的。」（編輯：屈享平）1110715