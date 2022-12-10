韓團EPEX將登台開唱 吃牛肉麵喝珍奶讚美味

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（中央社記者王心妤台北10日電）韓國男團EPEX週日將開唱。成員BAEKSEUNG曾來過台灣，特別推薦其他成員吃牛肉麵；成員A-MIN到台灣後一天喝2杯珍珠奶茶，也入境隨俗點了半糖，稱讚正統道地又好喝。

韓團EPEX明天將在台北三創文化園區Clapper Studio一天2場演出，成員WISH、JEFF、AYDEN、KEUM、A-MIN、YEWANG、BAEKSEUNG今天接受台灣媒體聯訪。

EPEX表示，第一次訪問台灣很緊張。BAEKSEUNG曾經來台灣旅遊，當時吃了牛肉麵覺得很好吃，這次也特別推薦其他成員試看看，「昨天也吃了，比我之前吃得更美味，很開心。」A-MIN則說這2天都一天喝2杯珍珠奶茶，「正統道地的，很好喝」。

隊長WISH表示，這次來台灣前做了功課，原本想去淡水老街玩，但因為下雨取消，最後去了陽明山看夜景，「聽說在台灣看夜景都會許願，希望能在音樂節目上拿到第一名，然後EPEX可以更進步」。

EPEX明晚將演出歌手周興哲的「以後別做朋友」。WISH今天率先唱了一小段，他表示，是在到台灣前的3天前開始準備，「很努力去背，但中文真的很難，我還在努力中」。

EPEX月底將二度訪台，並在台南擔任跨年表演嘉賓。WISH感謝台南給予機會讓EPEX演出，「聽說台南的珍珠奶茶比較甜，有機會我一定會喝看看」。（編輯：張芷瑄）1111210