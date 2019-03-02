中企投資非洲 樓繼偉：存在盲目唱高調

（中央社台北2日電）中國企業投資非洲引發新殖民主義議論，全國政協外事委員會主任樓繼偉指出，中企投資非洲具有要素成本低、貿易條件更優越與符合產業合作需要等3因素，但存在盲目唱高調、戴帽子等問題。

中國全國社會保障基金理事會理事長、全國政協外事委員會主任樓繼偉2日在全國政協辦公廳製作的「委員講堂」影片上，以「共建與共用－關於『一帶一路』和中非經貿合作的思考」為題開講時，作上述表示。

澎湃新聞報導，針對「一帶一路」遭指責是中國版「馬歇爾計畫」、是個戰略工具。樓繼偉表示，這類指責沒有依據，從歷史看，中國沒有政治擴張的霸權野心；而且，早在「一帶一路」倡議提出十多年前，中國企業已經到非洲投資，「這是符合經濟規律的」。

他指出，驅動中企到非洲投資建廠的原因有3方面。首先是要素成本低。非洲54個國家12億人口，25歲以下超過50%，每年新增1000萬勞動力；像衣索比亞的勞動密集產業非熟練工人、月工資是60美元，相當於中國國內水準的1/10。

其次是貿易條件更為優越。世界貿易組織規定，對最貧窮或最不發達的國家有貿易優惠安排，其他國家從這些國家進口貨物沒有關稅。

樓繼偉表示，例如從非洲生產的服裝，出口到歐洲、美國等是無關稅的。相較之下，中國生產的服裝出口到歐洲、美國，分別要課徵12%和16%的關稅。

最後是符合雙方產業合作的需要。中國經濟發展進入新常態，前期刺激政策推動的一些產業需要去產能；這些產業如果轉到非洲就是朝陽產業，因為非洲正處於從農業向初級工業化轉移階段，開展基礎建設正需要鋼材、玻璃、水泥。

報導稱，樓繼偉也談到「一帶一路」和中非雙方經貿合作所面臨的問題。他指出，從非洲方面看，問題表現在政策的穩定性和持續性不足，部分國家的營商環境較差，以及一些基建好高騖遠。

樓繼偉說：「有的國家盲目追求基建專案，簡單的將高樓大廈、大橋寬路視為發展標誌，對產業發展和民生的關注不夠；有些項目過分超越發展階段，結果可持續性差，導致債務的負擔沉重。」

他指出，中國應該利用多種管道和方式，引導相關國家樹立正確的發展觀念。而在中企部分，則存在兩個突出問題，主要表現在一些地方和企業盲目地唱高調、戴帽子，不按經濟規律辦事，以及部分專案追求短期利益。（編輯：林克倫）1080302