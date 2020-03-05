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新加坡7大感染群 武漢肺炎確診累計117人

最新更新：2020/03/05 21:43

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）新加坡2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診累計達117人，康復人數雖近7成，但今天再新增一個感染群，這也讓新加坡迄今共有7個感染群。

新加坡衛生部今晚公告指出，裕廊戰備軍人協會俱樂部的一起私人晚宴是最新出現的感染群，共有8名確診病例。

新加坡原有5大感染群，但繼2月28日新增位於科學園路10號的網路學習方案公司Wizlearn Technologies感染群後，今天再新增裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群。

這7個感染群，除裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群有8人確診外，新加坡基督生命堂8人確診、永泰行9人確診、君悅酒店國際會議3人確診、實里達航空嶺工地5人確診與神召會恩典堂感染群23人確診，另與Wizlearn Technologies感染群有關的確診人數多達14人。

新加坡今天新增5起確診病例，其中4人與裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群有關，另一人是持有工作簽證的法國籍男子。這名法國籍男子是3日搭乘土耳其航空降落在樟宜機場的班機上其中一名乘客。

公告指出，目前有36名確診病患住院治療，其中除7人病情危急外，其他29名病患的病情穩定，康復出院病患達81人。

值得注意的是，新加坡為有效控制並檢測武漢肺炎病毒，從2月18日啟動的公共衛生防範診所計畫，已有20萬名病患求診，約有4萬9000名病患獲得津貼補助。屬於這項計畫診所約有893家。

新加坡多次宣導，如果出現諸如咳嗽、流鼻涕、喉痛與發燒等類似流感輕微症狀，應儘速赴診所就醫，不要照常上班上學、避免到人多之處，要在家多休息，不要一直更換醫生。（編輯：高照芬）1090305

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