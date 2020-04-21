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全球武漢肺炎死亡人數超過17萬 確診逾248萬

最新更新：2020/04/21 21:40

（中央社巴黎21日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至台北時間今天晚間7時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例已增至17萬368例，確診逾248萬3840例。

疫情已擴散至193個國家及地區。全球248萬餘確診病例中，至少55萬8400人已康復。

法新社蒐集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

美國目前處於全球疫情中心，境內有4萬2364人不治，確診達78萬7901例，至少7萬2858名病患已康復。

義大利則是全球疫情第2嚴重國家，境內累計2萬4114人病故，確診達18萬1228例。

疫情重災國還包含西班牙（2萬1282死、20萬4178例確診）、法國（2萬265死，15萬5383例確診）和英國（1萬6509死，12萬4743例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4632死和8萬2758例確診。

到目前為止，歐洲累計確診121萬6075例，10萬6837死；美國和加拿大累計確診82萬4571例，4萬4073死；亞洲累計確診17萬2863例，7169死；中東累計確診12萬9497例，5683死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診10萬9662例，5354死；非洲累計確診2萬3251例，1161死；大洋洲累計確診7927例，91死。（譯者：林治平）1090421

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