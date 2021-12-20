印度前駐台代表 將任駐中國大使

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（中央社記者林行健新德里20日專電）前印度駐台灣代表羅國棟（Pradeep Kumar Rawat）將出任印度駐中國大使，首要任務預料是讓兩國能在邊境爭議帶來的緊繃氣氛下，維持有效對話與溝通。

印度外交部今天發布新聞稿，現任印度駐荷蘭大使羅國棟已被任命為下一任印度駐中國大使，將在近期內赴任。

新聞稿並未提供更多細節。

根據印度駐荷蘭大使館網站介紹，羅國棟也是印度派駐禁止化學武器組織（OPCW）常任代表，並負責維繫印度與國際法院、常設仲裁法院和其他設在海牙的機構的關係。

根據網站，羅國棟1990年進入印度外交部，通曉華語，曾派駐過香港、北京、模里西斯和印尼，其中北京派駐過兩次。

另外，他於2009年10月奉派來台擔任印度台北協會會長，2013年8月調回印度外交部擔任司長級主管；擔任印度台北協會會長期間，與台灣簽署關務互助協定。

羅國棟的任命正值印度與中國的關係因邊境糾紛而陷入緊張之際，他將接替2019年1月赴任的印度駐中國大使唐勇勝（Vikram Misri）。

在兩國今年10月第13輪軍事談判不歡而散之後，雙方都加強在邊境的駐軍及武器部署。印度媒體今天就報導，向俄羅斯購買的S-400防空飛彈系統已經運抵，預計明年就會部署到邊境地區，反制中國的威脅。

據透露，中國對中印邊境糾紛的態度是邊境糾紛只是整體關係的一部分，雙方不應為此影響其他方面的交流；但印度方面的立場則是先處理邊境爭議再談其他合作。

一名不願具名的觀察人士說，羅國棟的首要任務就是讓印度與中國能在現今敵對氣氛下，提高對話與溝通的效率。（編輯：馮昭）1101220