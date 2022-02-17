岸田將與蒲亭電話會談 擬籲外交解決俄烏危機

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（中央社東京17日綜合外電報導）面對烏克蘭緊張狀態持續，日本政府相關人士透露，日本首相岸田文雄正就今晚與俄羅斯總統蒲亭電話會談進行協調，研判岸田將呼籲俄國透過外交方式和平解決。

俄國近日在烏克蘭邊界附近部署超過10萬大軍，使得美國華府與其他西方國家擔憂俄國即將進犯鄰國。

日本朝日新聞報導，這將是岸田與蒲亭（Vladimir Putin）繼2021年10月以來再度進行電話會談。

另外，日本外務大臣林芳正也在協調今天跟波蘭外交部長電話會談。波蘭是烏克蘭鄰國，研判林芳正可能就俄羅斯一旦入侵烏克蘭，跟波蘭方面商議如何撤離旅烏克蘭日本人等事宜。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天晚間將與蒲亭舉行電話會談，可能是為緩和烏克蘭緊張情勢，希望呼籲俄國透過外交途徑解決危機。

共同社報導，岸田今天在自民黨內派閥岸田派會議上說，「（烏克蘭）緊張情勢持續下去的話，發生什麼事都不奇怪，我國也必須努力讓局勢能透過外交手段得以緩和」。

岸田還說，「如果允許透過武力改變現狀的話，必須考量到也將對亞洲帶來影響」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110217