日本烏龍 男童同時接種COVID-19及日本腦炎疫苗

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本4月18日發生一起疫苗接種烏龍，本來要接種日本腦炎疫苗的5歲男童，先被醫師誤注射供12歲以上接種的COVID-19疫苗，又接著接種日本腦炎疫苗。男童目前身體暫無異常。

日本共同社報導，岐阜縣羽島市政府表示，原本要在市內醫療機構接種日本腦炎疫苗的5歲男童，被誤打供12歲以上接種的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

更離譜的是，醫生在接種後發現疫苗有誤，還接著為男童施打日本腦炎疫苗。日本政府厚生勞動省目前未同意同時接種COVID-19疫苗及其他疫苗。

這名男童雖然出現接種部位手臂疼痛，但目前身體狀況暫未出現明顯異常。

羽島市政府表示，男童4月18日跟家長前往醫療機構，護理師確認是要接種日本腦炎疫苗的接種單後交給醫師，但醫師誤以為男童是來接種COVID-19疫苗而誤接種。

中京電視台報導，當醫師誤接種疫苗被護理師提醒後，又接著為男童施打日本腦炎疫苗。

不管是醫師還是護理師，當場都沒有跟男童家長說明接種失誤，就讓男童與家長返家；醫師之後跟市政府報告，並向男童家長致歉。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110420