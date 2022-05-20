日本鬆綁邊境管制 單日入境上限調高至2萬人

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日本政府決定6月1日起，每天入境人數上限從1萬人提高到2萬人。圖為4月底東京街頭戴口罩的民眾。（共同社）

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（中央社台北20日電）日本政府決定6月1日起放寬因應COVID-19疫情的邊境管制措施，每天入境人數上限從1萬人提高到2萬人。機場檢疫措施也將視國家和地區的病毒篩檢陽性率高低，予以免除或放寬。

日本讀賣新聞報導，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天下午在例行記者會上宣布，有關2019冠狀病毒疾病疫情的邊境管制措施將自6月1日起放寬，平均每天入境人數上限由現行的1萬人提高為2萬人。

此外，原本對所有入境者實施入境時的檢疫措施，將以至今入境日本時病毒篩檢陽性率高低為基準放寬措施，來自陽性率最低的國家或地區的人士，原則上可免除接受病毒篩檢與隔離。

報導說，可能來自約8成國家或地區的入境人士將不需做入境病毒篩檢與隔離。具體的國家和地區的名單下週公布。

日本TBS電視台報導，機場檢疫措施將放寬，將所有國家或地區分為3種。

來自陽性率最低的國家或地區的入境人士，不論有無接種疫苗，原則上可免除接受病毒篩檢與隔離，譬如美、英等約有100國。

其次是來自陽性率較低的國家和地區的入境人士，如果已完成3次疫苗接種的話，可免除接受病毒篩檢與隔離，這大約有100國。

最後一種是仍需接受可免除接受病毒篩檢與隔離，這大約有4國。（編輯：高照芬）1110520