越南遭BA.5入侵 籲民眾加強接種疫苗

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南衛生部預防醫學局局長潘仲麟表示，越南已經發現Omicron亞型變異株BA.5，且BA.5可能成為左右越南COVID-19疫情變化的主要變異株。越南官方呼籲民眾加強接種疫苗。

越通社（VNA）報導，潘仲麟（Phan Trong Lan）指出，基因定序結果顯示，越南已經被BA.5變異株入侵。他還說：「BA.5可能取代原本的BA.1與BA.2成為越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的主要變異株。」

潘仲麟認為，越南被BA.5變異株入侵是不可避免的結果，因為歐洲與美國先前就發現BA.5變異株，而這些地區已經允許民眾旅行。

越南近來的COVID-19單日新增確診病例數與染疫死亡率一直在下滑，官方每天通報的新增確診病例常常低於千例，且大部分感染BA.2變異株的患者都是輕症。潘仲麟認為，這得益於越南的高接種率以及有效的防疫措施。

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他說，初步研究顯示，BA.4、BA.5的傳播速度較BA.1、BA.2快，目前沒有具體證據顯示BA.4、BA.5變異株的致命程度，但有一些研究指出，非洲地區的COVID-19疫情受BA.4、BA.5影響而惡化。

越南民眾現在對於COVID-19疫情愈來愈掉以輕心，多個省市回報民眾對於施打加強針的意願低落，疫苗放到要過期。越南衛生部呼籲民眾完整接種COVID-19疫苗，尤其是容易感染的高風險族群更要注意。（編輯：黃自強）1110628