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南極海冰面積創新低 恐加速全球暖化

2023/2/28 14:55
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國研究機構今天表示，南極地帶的海冰面積上週可能萎縮至創紀錄的新低，成為有衛星影像追蹤記載45年以來的最小面積。

法新社報導，科羅拉多大學波爾德分校（University of Colorado Boulder）的美國國家冰雪資料中心（National Snow and Ice Data Center, NSIDC）表示，南極海冰的面積在21日萎縮只剩179萬平方公里。

相較2022年創下的有紀錄以來最小紀錄，如今南極海冰又縮小了13萬6000平方公里。

美國國家冰雪資料中心科學家強調，最新的數據只是初步資料，因為海冰季末還可能持續融化。他們表示，會在3月初發布有關海冰大小的最終數字。

海冰融化對海平面沒有明顯影響，因為海冰已經存在於海水中。

但是海冰環繞著南極洲巨大的冰架，海冰融化將使得冰架暴露在海浪和較溫暖的氣溫下。冰架是冰川的延伸，若隨著全球氣溫上升而持續融化，恐怕會有數百年來最嚴重的海平面上升。

環境科學合作研究所（Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, CIRES）資深研究科學家史坎伯（Ted Scambos）說：「南極洲對氣候變遷的反應與北極不同。」

史坎伯說：「海冰減少的趨勢，可能是全球變暖最終影響南極洲周圍浮冰的信號，但還需要幾年時間才能確定這一點。」

海冰融化是個問題，因為那將助長全球暖化加速。

儘管有反聖嬰現象（La Nina）帶來降溫的效果，但去年的氣溫仍是有紀綠以來第5或第6高。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120228

#南極洲
#史坎伯
#美國國家冰雪資料中心
史坎伯
南極海冰面積連兩年創歷史新低 凸顯氣候變遷影響
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