11歐盟國誓言加強核能合作 擺脫化石燃料

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（中央社斯德哥爾摩28日綜合外電報導）11個歐洲聯盟成員國今天誓言要在核能領域「加強合作」，他們說這將有助於歐洲擺脫造成碳排放的化石燃料。

法新社報導，歐盟能源部長在斯德哥爾摩舉行會議期間發聲明表示，保加利亞、克羅埃西亞、捷克、芬蘭、法國、匈牙利、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞同意支持現有核電廠並且「支持新計畫」。

他們表示，「核能是實現我們氣候目標的眾多工具之一」，可以生產電力來滿足消費者需求並且可以「確保供應無虞」。

11國能源部長還考慮進一步展開核能科學合作，以及分享解決核能安全問題的最佳作法。長期依賴核能的法國帶頭努力建立更緊密的歐洲核能關係。

在能源部長會議之前，法國生態轉型部（Ecological Transition Ministry）部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）的辦公室表示，法國的目標是「建立一個核能聯盟」。

巴黎認為核能可以幫助法國和歐洲實現氣候目標，尤其是可以為運輸業和工業提供「綠氫」（green hydrogen）。

但核能議題在歐洲引發分歧，有好幾個歐盟國家強烈反對，德國和西班牙帶頭批評。

奧地利、德國和盧森堡在斯德哥爾摩重申反對歐洲發展核能。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120228