更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

歐盟擬將核電列永續能源 德國反對

2022/1/22 20:28（1/22 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐盟擬將核電和天然氣列入綠能，鼓勵相關投資，在歐盟內部引起爭議，德國以核電沒有永續性為由正式表態反對。圖為德國預定今年底關閉的核電廠伊薩2號。（圖取自twitter.com/PreussenEl）
歐盟擬將核電和天然氣列入綠能，鼓勵相關投資，在歐盟內部引起爭議，德國以核電沒有永續性為由正式表態反對。圖為德國預定今年底關閉的核電廠伊薩2號。（圖取自twitter.com/PreussenEl）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林22日專電）歐盟擬將核電和天然氣列入綠能，鼓勵相關投資，在歐盟內部引起爭議，德國以核電沒有永續性為由正式表態反對，但支持天然氣在邁向再生能源過程的過渡角色。

歐盟執委會近日提出永續金融分類標準草案，將核電和天然氣列為對氣候友善的永續能源，鼓勵金融界投資。21日是各成員國表達意見的期限，德國在最後一刻終於表態。

德國政府表示，由於嚴重核災對人類和環境造成大面積、跨國和長期性傷害的可能性無法排除，而且核電太貴，最終處置場的問題也未解，核電廠運轉愈久核廢問題就愈大，反對將核電列入永續性的能源。

長期來看，天然氣也非永續能源，不過最新的高效率燃氣機組可加快廢煤速度，短期內可減少碳排，因此德國政府支持將天然氣視為全面使用再生能源前的過渡科技。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

永續金融分類標準目的是列出對氣候友善的「綠色」投資標的，方便投資人購買永續金融商品，除非歐洲議會或多數成員國反對，不然歐盟在收集各國意見後將進入立法程序。

在歐盟成員國當中，核電大國法國、以及捷克、波蘭等中東歐國家支持將核電和天然氣列為綠能，反對的是德國、奧地利、丹麥等國，其中奧地利表態將向歐洲法院提出訴訟。由於多數國家支持，一般相信歐盟立法被擋下的可能性不高。（編輯：黃自強）1110122

延伸閱讀
德國最後6座核電廠關閉3座 朝全面廢核邁進核能天然氣擬列綠色投資 歐盟永續金融分類法引爭議歐盟擬將核電列綠能 奧地利不惜提法律訴訟反對法國核能發電量創新低 供應吃緊不排除減壓斷電
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族