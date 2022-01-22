歐盟擬將核電列永續能源 德國反對

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歐盟擬將核電和天然氣列入綠能，鼓勵相關投資，在歐盟內部引起爭議，德國以核電沒有永續性為由正式表態反對。圖為德國預定今年底關閉的核電廠伊薩2號。（圖取自twitter.com/PreussenEl）

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（中央社記者林育立柏林22日專電）歐盟擬將核電和天然氣列入綠能，鼓勵相關投資，在歐盟內部引起爭議，德國以核電沒有永續性為由正式表態反對，但支持天然氣在邁向再生能源過程的過渡角色。

歐盟執委會近日提出永續金融分類標準草案，將核電和天然氣列為對氣候友善的永續能源，鼓勵金融界投資。21日是各成員國表達意見的期限，德國在最後一刻終於表態。

德國政府表示，由於嚴重核災對人類和環境造成大面積、跨國和長期性傷害的可能性無法排除，而且核電太貴，最終處置場的問題也未解，核電廠運轉愈久核廢問題就愈大，反對將核電列入永續性的能源。

長期來看，天然氣也非永續能源，不過最新的高效率燃氣機組可加快廢煤速度，短期內可減少碳排，因此德國政府支持將天然氣視為全面使用再生能源前的過渡科技。

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永續金融分類標準目的是列出對氣候友善的「綠色」投資標的，方便投資人購買永續金融商品，除非歐洲議會或多數成員國反對，不然歐盟在收集各國意見後將進入立法程序。

在歐盟成員國當中，核電大國法國、以及捷克、波蘭等中東歐國家支持將核電和天然氣列為綠能，反對的是德國、奧地利、丹麥等國，其中奧地利表態將向歐洲法院提出訴訟。由於多數國家支持，一般相信歐盟立法被擋下的可能性不高。（編輯：黃自強）1110122