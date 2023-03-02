更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國AIM-120D先進空對空飛彈首次售台 F-16V戰力升級
首頁 / 國際

希臘火車對撞43死舉國哀悼 當局追究肇因

2023/3/2 12:56（3/2 13:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
希臘一輛載有約346人的列車與貨運火車迎頭對撞意外，已至少43人喪生。圖為救援人員在現場進行搜救作業。（路透社）
希臘一輛載有約346人的列車與貨運火車迎頭對撞意外，已至少43人喪生。圖為救援人員在現場進行搜救作業。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社希臘拉里薩2日綜合外電報導）希臘發生兩列火車對撞出軌意外，造成至少43人死亡，舉國上下一片哀傷，總理米佐塔基斯說，事故是人為疏失所致；當時值勤的車站站長今天將在中部的拉里薩市作證。

法新社報導，這名59歲的站長將向檢察官解釋，車站為何會允許一列載有超過350名乘客的列車行駛在有貨運列車行經的同一條路線上，還行進了數公里。

這兩列火車2月28日晚間近午夜時在拉里薩（Larissa）郊外一條隧道附近對撞，有兩節車廂被撞到粉碎，還有一節車廂起火燃燒，乘客受困在內難以逃脫。

拉里薩綜合醫院（Larissa General Hospital）資深骨科醫師巴爾焦塔斯（Costas Bargiotas）告訴天空電視台（Skai TV）：「這是學生專車，載滿二十多歲的孩子。現場狀況令人觸目驚心，車廂像紙一樣扭曲。」

米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）說，「這是可怕的火車意外，在希臘從未發生過」，他承諾「徹底」調查這起悲劇。希臘大選預定4月舉行，米佐塔基斯將尋求連任。

米佐塔基斯昨天到現場勘查後說：「不幸的是，種種跡象顯示，這起事件主要是因悲慘的人為疏失引起。」希臘當局已宣布全國哀悼3天。

希臘兩列火車2月28日深夜迎頭互撞，為當地數十年來最嚴重火車事故。（路透社）
希臘兩列火車2月28日深夜迎頭互撞，為當地數十年來最嚴重火車事故。（路透社）

乘客描述災難現場恐怖、陷入一片混亂，由於車廂翻覆，他們必須閃過破碎的破璃與碎片逃生，有人還必須敲破窗戶爬出來。

現場救援人員說，他們從未處理過這類規模的災難。許多遺體燒到焦黑，無法辨識，有些人的身分要靠一些身體部位才辨識出來。

拉里薩市長卡洛賈尼斯（Apostolos Kalogiannis）告訴天空電視台：「很不幸，部分罹難者只能（透過DNA）辨識身分。」

目前據信還有數人失聯，包括兩名賽普勒斯人，但當局尚未公布官方估計數字。

事故發生數小時後，希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）遞出辭呈。他在聲明稿中說：「出了如此悲慘的事故，我們無法假裝事情沒有發生。」

但火車工會成員說，雅典與第撒隆尼基（Athens-Thessaloniki）之間的鐵路存在安全缺失，多年前就為人所知。鐵路員工上月在公開信中說，鐵軌安全系統不完善且維護不當。

一名安全監督人員去年辭職，他警告，自2016年起就待執行的基礎建設升級工程尚未完成，如果火車時速達到200公里，就不安全。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120302

民眾在醫院外焦急等待失蹤親友的消息。（路透社）
民眾在醫院外焦急等待失蹤親友的消息。（路透社）
救援人員在現場進行搜救作業。（路透社）
救援人員在現場進行搜救作業。（路透社）
希臘一輛載有約346人的列車與貨運火車迎頭對撞意外，已至少43人喪生。（路透社）
希臘一輛載有約346人的列車與貨運火車迎頭對撞意外，已至少43人喪生。（路透社）
影片來源：FRANCE 24 English
#希臘
#火車事故
#火車對撞
延伸閱讀
2列火車相撞釀36死 希臘車站站長被捕希臘火車對撞增至36死 乘客：火花四竄翻身就被燒外交部向希臘火車事故表哀悼 目前無台僑傷亡
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族