補貼產業減碳 美能源部端1900億經費

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國能源部今天宣布60億美元（約合新台幣1916億）的聯邦注資，補貼20個州共33項產業項目削減碳排，稱這項注資將有利工作薪資並提升美國競爭力。

路透社報導，能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）訪視俄亥俄州密德城（Middletown）一間克里夫蘭克利夫鋼鐵公司（Cleveland-Cliffs Steel Corp）的廠房時宣布相關政策。這間廠房將獲高達5億美元，設置2座新式電爐與氫能技術，減排100萬噸溫室氣體。

這項聯邦注資計畫堪稱美國史上最大筆的單一工業脫碳投資。葛蘭何表示，這項計畫將動用共計200億美元（包含各家企業所需擔負的成本），合計每年可消除1400萬公噸碳排汙染，相當於從路上拿掉約300萬輛燃油汽車。

製作建材是全球碳排一大來源。國際能源總署（IEA）估計，2019年單是水泥生產就佔全球碳排7%。

葛蘭何表示，這項聯邦注資可望讓諸如鋼鐵、水泥、混凝土、鋁、化學、紙漿、餐飲等行業減少碳排；前述行業合計佔美國碳排1/3。

世紀鋁業（Century Aluminum）將獲得高達5億美元，在密西西比河流域建造美國45年來第一座新的原鋁冶煉廠。這將使目前美國原鋁業的規模擴大一倍，同時免去傳統煉鋁廠75%的碳排。

陶氏化學（Dow Chemical）墨西哥灣沿岸一間廠房將獲得高達9500萬美元，以每年將大約10萬噸二氧化碳轉製成電動車電池所需的關鍵電解液。

卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz Company）將獲得1.71億美元供10間廠房升級和脫碳化作業，預計每年將減少30多萬噸碳排。

埃克森美孚（ExxonMobil）將獲得3.32億美元，讓德州海灣城（Baytown）的乙烯生產用氫能取代燃氣；乙烯是紡織品、合成橡膠和塑化樹脂的關鍵化學原料。（譯者：陳亦偉）1130326