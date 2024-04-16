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為何恐龍能活躍地球逾億年？研究揭成長快速成演化優勢

2024/4/16 19:07（4/16 19:51 更新）
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暴龍示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
暴龍示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）恐龍繁衍興旺長達1億6500萬年，其演化如此成功，其中一個特徵就是牠們的成長速度，從暴龍那樣的大型肉食動物，到阿根廷龍那種巨大植食性恐龍皆然。

但此一特徵何時開始出現？

路透社報導，一項最新研究顯示，這可追溯到最早的恐龍，阿根廷龍骨化石的顯微特徵顯示，牠們的成長速度與當今哺乳動物和鳥類相當。

快速成長帶來諸多優勢。

這項研究本月發表在「公共科學圖書館期刊」（PLoS One）。第一作者明尼蘇達州麥卡利斯特學院（Macalester College）古生物學家羅傑斯（Kristi Curry Rogers）說：「快速成長讓有機體得以避免生命歷程中因長期體型小而帶來的危險，讓牠們一生中有更多時間繁殖，成為讓牠們代代相傳的進化適存法門。」

研究人員針對保存在恐龍骨骼中的模式，以及2億3100萬年到2億2900萬年前活在阿根廷西北部一些牠們遠親進行研究。

羅傑斯說：「微小的骨骼礦物晶體和蛋白質結構，以及血管和細胞組織，在在反映牠們的成長相對快速。當然，這些又濕又軟的部位早在幾百萬年前骨骼變成化石的時候就腐化了，但堅硬部分持續保留著那些濕軟部位曾經存在過的空間，讓我們重建並且比較不同動物的成長模式。」

研究人員研究的5種早期恐龍共同特徵包括用雙足行走、行動敏捷、有爪、手部具抓握能力並有尖牙。

其中3種為肉食性的艾雷拉龍（Herrerasaurus）、聖胡安龍（Sanjuansaurus）、曙奔龍（Eodromaeus），另外兩種則是體型火雞大小的始盜龍（Eoraptor）和顏地龍（Chromogisaurus）。

羅傑斯說：「由於這些恐龍和作為牠們遠親的諸多其他動物都有成長快速的特徵，在動盪環境中能夠成長快速似乎對大家都好。成長快速加上生理學、生物學和行為上的諸多其他獨特面向，很可能助恐龍一臂之力。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1130416

Osteohistological insight into the growth dynamics of early dinosaurs and their contemporaries

刊登在「公共科學圖書館期刊」的研究：

Osteohistological insight into the growth dynamics of early dinosaurs and their contemporaries

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