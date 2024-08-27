墨西哥為獨居者推合作住宅 揪「老」朋友一起住

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（中央社墨西哥馬林納科27日綜合外電報導）墨西哥當局為銀髮族推出第一批「合作住宅」計畫，退休教師馬蒂內茲（Tesha Martinez）和丈夫離開原本在大城市的房子，來到鄉間展開新人生。

法新社報導，在距離墨西哥市（Mexico City）約100公里的靜謐度假小鎮馬林納科（Malinalco），約30名年長者在一塊森林環繞的土地上蓋了6間房子，預計還要再蓋9間，目前已有6人在這邊落腳，他們希望最終都能在這裡養老。

馬蒂內茲的61歲丈夫、從汽車業退休的維吉爾（Francisco Vigil）說：「在過去的工作生涯中，我的付出和奉獻都是因為領了薪水，而現在不一樣的是，透過與人合作，我體會到施比受更令人滿足。」

維吉爾在一座大型共享花園和游泳池前說，他們希望孩子有自己的生活，他們也希望自己能比父母那輩更自在舒服地養老。

社會科學學者馬斯（Margarita Maass）在2009年推出合作住宅計畫，希望能提升年長者的生活品質。

馬斯與友人聯手購買了計畫用土地，幾年後現任地主用稻草和水泥建造房舍，安裝了太陽能熱水器，水源來自雨水和河渠，居民並打算種植芒果、柑橘、芭樂和檸檬樹等。

馬斯說：「合作住宅對讀身者來說是非常好的解決方案。」「沒有太多存款者有他人可以一起分擔生活費，病友也可以一起就醫。」

和一般安養院不同的是，居民可以自行決定住宅樣貌、地點、環境大小以及室友和經費。

合作住宅概念始於1960年代的丹麥，之後開始在其他國家流行，墨西哥已有十幾個這樣的計畫。墨西哥人的家庭觀念根深蒂固，傳統上老人是由親人照顧，但近來隨著老年人比例上升與生育率下降，合作住宅也在這個1億2900萬人口的國家成為趨勢。

馬斯想起，過去有個罹患阿茲海默症的居民很享受在合作住宅的時光，他喜歡玩骨牌、看電影和游泳。

馬蒂內茲試圖融入當地社區，她教英文、參加陶瓷工作坊；她說，這是與朋友一起展開的「新生活」。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1130827