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台中大雷雨民宅工廠積水 警消橡皮艇救援

最新更新：2019/05/20 18:41
受到梅雨鋒面影響，台中市區20日降下大雷雨，有多處民宅與道路積水，其中一處工廠水深及胸、15人受困，消防局獲報到場以橡皮艇協助脫困。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年5月20日
受到梅雨鋒面影響，台中市區20日降下大雷雨，有多處民宅與道路積水，其中一處工廠水深及胸、15人受困，消防局獲報到場以橡皮艇協助脫困。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年5月20日

（中央社記者蘇木春台中20日電）受到梅雨鋒面影響，台中市區今天降下大雷雨，有多處民宅與道路積水，其中一處工廠水深及胸、15人受困，消防局獲報到場以橡皮艇協助脫困，下午3時以後雨勢趨緩，積水都已退。

中央氣象局觀測，雙北上午降下豪雨，因鋒面漸往南移，氣象局也發布台中、南投大雷雨訊息。

上午起台中市有明顯對流陸續在屯區、沿海發展並往南投縣移動，截至下午1時20分，台中市累積雨量前五大行政區為北區170毫米、北屯區159毫米、太平區149毫米、潭子139.5毫米、霧峰129.5毫米。

台中市消防局接獲報案指出，大肚區船頭路、烏日區五光路、環中路八段、烏日區環河路、霧峰區五福路等處民宅有人員受困求救，到場以橡皮艇協助脫困，都無立即性危險。

其中烏日區環河路一處工廠，因瞬間大雨灌入廠內，一度水深及胸、15名員工受困，經消防人員前往以橡皮艇接駁後脫困，幸無人員傷亡。

台中地區降雨趨緩，林森國光路地下道原3輛車受困，目前積水已退，受困車輛已排除後開放通行；正義街地下道一輛車受困，預計排除後也可開放通行，太原路地下道積水也已退去，檢查無虞後立即開放通行。

另外，中山高速公路南屯交流道下涵洞，車道積水已消退，暫時解除管制，警方仍派員在場警戒中。（編輯：翁翠萍）1080520

受到梅雨鋒面影響，台中市區20日降下大雷雨，造成多處民宅與道路積水。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年5月20日
受到梅雨鋒面影響，台中市區20日降下大雷雨，造成多處民宅與道路積水。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年5月20日
台中市區20日降下大雷雨，有多處民宅與道路積水，造成人員受困求救，消防局獲報到場以橡皮艇協助脫困，所幸都無立即性危險。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年5月20日
台中市區20日降下大雷雨，有多處民宅與道路積水，造成人員受困求救，消防局獲報到場以橡皮艇協助脫困，所幸都無立即性危險。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年5月20日
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