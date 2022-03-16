蔡清祥：為民服務 檢察官問案態度須同理心

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關於「司法近用權」，法務部長蔡清祥16日在媒體茶敘時指出，行政措施越來越完善，但最重要的仍是態度，要有正確服務的態度，不管是行政人員對民眾的態度，還有檢察官問案的態度，司法改革要做好，就要從個案上開始注意，投入、專業並有同理心，否則一切都是枉然。中央社記者劉世怡攝 111年3月16日

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（中央社記者劉世怡台北16日電）法務部今天表示，被害人訴訟資訊獲知平台開辦有193件，大多為性侵被害人申辦為掌握加害人案件進度；部長蔡清祥提醒行政人員對民眾態度以及檢察官問案態度，均須有同理心。

法務部下午舉行媒體茶敘，介紹全力推動「司法近用權」拉近民眾與司法距離，由主任檢察官李超偉報告指出，法務部及各地方檢察署建置網站，使民眾得透過個別化服務，可於線上申請各種文件，包括相驗死亡證明書等。

李超偉指出，被害人刑事訴訟資訊獲知平台，自民國110年7月10日啟用至111年3月15日止，已有辦理193件提供被害人訴訟資訊，其中約120幾件為性侵害被害人申辦，可掌握加害人案件進度，甚至出監等資訊。

媒體提問，被害人刑事訴訟資訊獲知平台是否會考量擴及個案「檢舉人」也可申辦，因為之前有人去檢舉某偷竊案件，後來犯嫌出獄後去殺害「檢舉人」，若「檢舉人」透過平台可以先得知犯嫌出獄訊息。

蔡清祥回應，這是可以考量的方向，但是平台才開辦不久，目前是沒有公開資訊，這還要考量資訊安全以及個人保護，後續再進一步研議。李超偉則說，目前申請人以被害人及親屬為主，案件類型包含性侵害、殺人等刑案。

對於「司法近用權」，蔡清祥指出，行政措施越來越完善，但最重要的仍是態度，要有正確服務的態度，不管是行政人員對民眾的態度，還有檢察官問案的態度，司法改革要做好，就要從個案上開始注意，投入、專業，並有同理心，否則一切都是枉然。

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法務部提供資料指出，為減輕民眾涉訟之不安與惶恐，關於到庭應注意事項及權利告知，法務部已拍攝多語宣導影片建置於網站；至於結案書類的權益告知，也將隨結案書類以多國語言一併送達案件當事人，以維護不同國籍者的程序保障。

此外，法務部預計於今年9月起推行英文版傳票、英文結案公告等新措施，除與國際接軌外，並將持續秉持司法為民之理念，為建立溫暖而富有同理心的司法及落實被害人權益保障而繼續努力。（編輯：方沛清）1110316