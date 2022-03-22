RIMOWA專賣店違約授權案 台灣廠商求償敗訴

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（中央社記者劉世怡台北22日電）台灣慶真公司提告依約獲RIMOWA公司獨家授權仍有效並請求賠償，一審判RIMOWA須賠新台幣1147萬元，慶真上訴再索賠1億多元。二審認定慶真違約，廢棄原判，判慶真全部敗訴。

二審台灣高等法院判決指出，慶真公司與RIMOWA GmbH公司於民國101年12月間簽訂專賣店合約，慶真公司依約可自行與店面房東續訂租約，並因此延長專賣店合約期限，但RIMOWA GmbH被LV集團收購後，認為慶真公司於107年與房東續訂台南新光三越、台北SOGO、台北101、台北新光三越A9館等4間專賣店，繼續在原址經營專賣店，屬違約而終止專賣店合約。

判決指出，慶真公司主張，合約不生終止之效力，RIMOWA GmbH應繼續履約供貨，不可自行或授權他人在中華民國境內開設專賣店，並應賠償慶真公司包含租金損失、資遣費損害、營業損失等新台幣1億7663萬890元。

二審審理後認為，RIMOWA GmbH在106年11月29日曾提醒慶真公司，不可以自行更新任何專賣店店面租約，但慶真公司未經RIMOWA GmbH以書面表示同意，自行與4間專賣店的店面房東續訂租約，繼續在原址經營專賣店，台北SOGO、台北101專賣店的租約到期日後，並沒有註明自動續約，慶真公司構成違約。

二審指出，慶真公司違反專賣店合約所定的基本義務，RIMOWA GmbH依約在107年5月22日預留30個工作日的改善期間，預告專賣店合約將於107年7月6日終止，慶真公司並沒有在期限內改善，專賣店合約已於107年7月6日終止。

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二審合議庭指出，專賣店合約經RIMOWA GmbH合法終止，慶真公司請求確認專賣店合約所成立的獨家專賣店授權法律關係存在，RIMOWA GmbH應繼續履約供貨，不得自行或授權他人在中華民國境內開設RIMOWA專賣店，及賠償違約終止而發生的1億7663萬多元，都沒有理由。

二審指出，原審判決認定雙方訂立合約獨家專賣店授權法律關係至110年12月31日仍存在，判RIMOWA GmbH應給付慶真公司1147萬6039元，明顯有違誤，予以廢棄，今天改判慶真公司全部敗訴，還可上訴。（編輯：方沛清）1110322