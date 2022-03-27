防疫情破口 警政署：全力配合稽查特定娛樂場所

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）基隆小吃店衍生確診案頻增，中央流行疫情指揮中心要求出入特定娛樂場所者需打3劑疫苗的新規。對此，警政署今天表示，即日起全力配合縣市政府組聯合稽查小組，以防堵破口。

基隆小吃店衍生警察群聚已增至27人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，疫情指揮中心今天要求基隆有疫情的營業場所復工時應提出3天內PCR陰性證明，出入全國夜店、酒吧、舞廳、理容院等特定娛樂場所者應接種3劑疫苗，落實實聯制，員工須每週快篩。

警政署下午發布新聞稿表示，因應中央流行疫情指揮中心所宣布的最新防疫措施，進入特定娛樂場所、營業場所的顧客和工作人員、從業人員（含流動工作人士）等，應符合特定要件等相關防制作為。

相關場所包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部酒家酒吧酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽視容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等。

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警政署表示，已通報各警察局長向縣市首長報告，並全力配合縣市政府相關局、處組成聯合稽查小組，即日起「整合維護治安與協助防疫工作的相關勤務」，加強實施聯合稽查及取締，請大家配合政府防疫政策以有效防堵。

警政署強調，警方執勤中若有發現違反防疫規定者，將移請主管機關予以裁罰，呼籲國人及業者務必遵守防疫規範，同時要求各警察同仁執行各項勤務，應做好自身防疫措施，確保執勤安全。（編輯：李錫璋）1110327