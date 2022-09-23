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新婚妻偷開夫定位窺探行蹤 賠了婚姻還被判4月

2022/9/23 16:05（9/23 16:42 更新）
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高雄趙姓女子偷偷將老公手機的Google地圖位置資訊分享給自己掌握行蹤，高雄地院依妨害秘密罪判4月，可易科罰金。（示意圖／圖取自Pexel圖庫）
高雄趙姓女子偷偷將老公手機的Google地圖位置資訊分享給自己掌握行蹤，高雄地院依妨害秘密罪判4月，可易科罰金。（示意圖／圖取自Pexel圖庫）
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄趙姓女子偷偷將老公手機的Google地圖位置資訊分享給自己掌握行蹤，不料2人新婚不久遭老公發現，結果鬧到離婚告上法庭，高雄地院依妨害秘密罪判4月，可易科罰金。

趙女出庭時辯稱，是因老公會家暴她才想知道對方行蹤，並等到對方睡覺再回家等語。不過高雄地方法院法官不採信其說詞，且若趙女是為了避免遭家暴追蹤定位，那老公去年4月在和江姓友人聚餐時，又何必打去確認位置，據此依妨害秘密罪判處趙女有期徒刑4個月，得易科罰金，全案可上訴。

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判決指出，29歲趙女為掌握老公行蹤，自民國109年底起便偷偷將對方手機開啟「Google地圖」應用程式「位置資訊分享」功能，進而將老公的位置分享到自己手機，且趙女還將此事告知老公江姓友人。

直到去年4月間，趙女老公在和江姓友人用餐時，江男偶然發現她仍在透過「Google地圖」定位窺探行蹤，因此藉故借用手機關閉功能，並在不到1個月後將真相告訴趙女老公。結果夫妻倆為此大吵一架，雙方僅新婚8個月便離婚，趙女老公甚至氣到上警局提告妨害秘密罪。（編輯：黃世雅）1110923

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