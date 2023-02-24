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槍殺友人及其女友 男子判無期徒刑定讞

2023/2/24 11:27
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（中央社記者謝幸恩台北24日電）金姓男子因投資糾紛，連開6槍射殺姚姓男子及其郭姓女友，一、二審均依殺人罪等罪嫌判處無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院駁回上訴，全案定讞。

民國109年2月21日，金男駕車到姚男台南住處，2人因投資檳榔攤生意不歡而散，之後金男帶槍返回姚男住處，對著姚男與其郭姓女友連開6槍，並隨即搭車逃逸，逃亡4天被警方拘提到案，台南地檢署依殺人等罪嫌起訴。

一審台南地方法院判決指出，金男因細故酒後開槍預謀殺人，殺意甚堅，考量他另案服刑時表現良好，到案後主動告知警方槍彈下落，並有心賠償死者家屬，終身監禁應有矯正教化功能，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

死者家屬認為金男罪大惡極，台南高分檢據此上訴台南高分院。檢方上訴理由指出，金男經鑑定有反社會人格，前科累累，多因細故而遷怒侵犯他人，不見刑罰有教化功能，名下無任何財產補償死者家屬，建請法院施以極刑。

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二審台南高分院認為，金男雖具反社會性格特質，但隨年紀增長而降低，其犯行符合公民與政治權利國際公約所指情節最重大之罪刑，應給予相對嚴峻重刑，若判處無期徒刑確定，長期監禁與社會隔離，加上監所輔導教化，即便獲假釋也逾80歲，再犯可能性低，沒有剝奪其生命的必要，仍維持判金男無期徒刑，褫奪公權終身。

案件上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。（編輯：李錫璋）1120224

#最高法院
#台南地方法院
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