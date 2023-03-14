情侶反覆利用買賣塔位詐騙 嘉檢起訴籲從重量刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）從事殯葬業的李姓情侶被控利用民眾急欲出售持有塔位等殯葬商品進行詐騙，2人被起訴後，又以同樣手法詐騙3名民眾近新台幣260萬元遭查獲，嘉義檢方起訴2人，建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，32歲李姓男子、40歲李姓女子為情侶，2人一起從事殯葬業時利用民眾急欲出售持有生前契約等殯葬商品的心理，向被害人佯稱可協助售出這些商品但須支付相關費用或再購買其它殯葬商品為由進行詐騙，2人涉及詐欺罪嫌，於民國109年4月間遭彰化地檢署起訴。

不過，李姓情侶於前案尚在彰化法院審理中，仍於109年6月至110年3月間繼續以仲介買賣生前契約等殯葬商品名義，向被害人佯稱有買家可以購買塔位、牌位、骨灰罐等殯葬商品，但須支付代書費、交易保證金，或出資添購更多生前契約等殯葬商品，買家才願承購等不實事由，使被害人陷於錯誤，依照指示付款。

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檢警清查期間有3名被害人遭詐騙，金額分別為新台幣176萬7500元、37萬625元及45萬7000元，合計為259萬5125元。其中，黃姓被害人發覺受騙，向警方報案，檢警於110年8月間前往李姓情侶住處執行搜索，並傳喚2人到案。

嘉義地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴2人，並考量2人在此案前也以類似手法對他人實施詐欺取財行為，經彰化地檢署起訴，2人不僅未因此改過自新，又再以相同手法詐騙錢財，可見惡性重大，絲毫沒有悔意，建請從重量刑。（編輯：戴光育）1120314