獨居婦遭愛情詐騙 一天3度欲匯款警苦勸攔阻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣婦人透過網路認識自稱戰地醫師的男網友，近日對方稱生病急需用錢並準備返台，婦人一天內連續3次準備匯錢給對方，所幸都被員警及時阻止，保住婦人積蓄。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣婦人透過網路認識自稱戰地醫師的男網友，近日對方稱生病急需用錢並準備返台，婦人深信不已，一天內連續3次準備匯錢給對方，所幸都被員警及時阻止，保住婦人積蓄。

苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所副所長劉佾庭今天接受媒體聯訪表示，日前接獲轄區郵局通報，有婦人疑似遭詐騙欲匯款，員警隨即到場了解，得知婦人透過網路認識男性網友，對方自稱美國醫師，受到聯合國派遣前往伊拉克擔任戰地軍醫，2人相談甚歡，但未曾謀面。

警方指出，男網友近日向婦人佯稱生病，急需一筆金錢診治，並準備回台灣，請求婦人協助匯款新台幣50萬元，待順利返台碰面就會立即歸還。婦人對男網友所言深信不疑，直接前往郵局準備臨櫃匯款。

員警和郵局職員上午10時許告知婦人遇到詐騙，勸離婦人後，中午12時發現，婦人又返回郵局仍欲匯款，員警再次前往勸說、分析時下詐騙手法，婦人才離開。

警方說，當天下午3時許，接獲轄區銀行通報疑似詐騙案，員警前往赫見又是同名婦人，這次她先聲稱要領錢辦定存，隨後又改口說要還朋友錢，員警雖無奈，但仍不斷耐心勸說，才讓婦人打退堂鼓。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

竹南分局指出，年約60歲的陳姓婦人平常獨居，只有一名小孩在外地工作，在網路上誤入詐騙集團陷阱，一天之內3度險受騙，所幸金融機構職員機警發現異常立刻報警，加上員警耐心勸說，才順利保住婦人積蓄。

竹南分局表示，轄區今年1至3月已成功阻詐10起、金額逾千萬元元。詐騙集團手法層出不窮，常以網路交友手法先取得被害人信任，再以高利投資、急需用錢等理由，成功騙取被害人高額錢財後銷聲匿跡，等到被害人發現受騙已後悔莫及。提醒民眾，網路交友如涉及金錢就應特別小心，遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。（編輯：方沛清）1120315