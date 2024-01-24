春節將至 矯正署推薦監所4大伴手禮

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（中央社記者林長順台北24日電）新春年節將至，還有民眾為伴手禮煩惱，法務部矯正署搜羅來自全台各監所產品，推薦土鳳梨香腸禮盒、果乾雪Q餅禮盒、鳳凰酥、溫炒土雞肉鬆等產品，供民眾作為伴手禮參考。

矯正署指出，為培養收容人一技之長，矯正機關聘請食品等專業師資入監教授製作技術，商品結合在地特色，物料實在，販賣收入除補貼收容人生活，一部分也會提撥被害人補償。

矯正署表示，「矯正商城」去年全面更新原有網頁，帶給消費者更豐富便利的購物體驗，更多特色商品資訊，新的線上購物商城於去年2月上線，至11月總計完成5623筆訂單，創下新台幣1400萬元的營業額。

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矯正署指出，矯正機關許多商品受到消費者肯定，也曾受到網路知名美食部落客開箱推薦，今年春節前整理近年新推出的監獄美食，推薦作為春節伴手禮，包括高雄第二監獄土鳳梨香腸禮盒、台南第二監獄果乾雪Q餅禮盒、彰化監獄鳳凰酥及明德外役監獄溫炒土雞肉鬆。

矯正署指出，矯正機關製作的每項產品都明確標示產品內容、營養標示，原料依法規定期送檢，製作場地每年配合衛生機關進行檢驗，食品類商品也投保1000萬元產品責任險，消費者可以放心選購。（編輯：李錫璋）1130124