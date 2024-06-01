男誆投資騙鉅款 受害者罹癌靠年邁父母打工過活

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（中央社記者鄭維真彰化日1電）高姓男子以投資醫療器材獲利等名義，誆騙3名受害者交付鉅款，致其中1人信用破產，今年罹癌需靠年邁父母打工過活，法院近日將其依犯詐欺取財等罪判刑，應執行有期徒刑7年。

台灣彰化地方法院判決書指出，高姓男子於民國110年3月起，佯稱從事醫療器材買賣，且病人開刀急需資金，若提供資金周轉、投資可分得高額利潤，導致3名受害者陸續交付新台幣785萬、333萬、373萬餘元。

高姓男子為取信謝姓、侯姓受害者，分別還款97萬、200萬元，另為拖延還款時間，還偽刻銀行戳章、偽造銀行匯款單，拍照透過通訊軟體傳給2人。男子於警詢、偵訊中均否認犯行，直至法院準備程序時才願意坦承。

據判決書內容，魏姓受害者說，畢生積蓄全遭被告騙走，尚有其他負債，造成銀行信用破產，因要償還負債壓力過大，今年罹患癌症，年邁父母因此需打零工過活，被告行為造成家庭支離破碎。3名告訴人皆請求從重量刑，避免再有人受害。

法官審酌被告利用3人信任一再欺騙，被害金額龐大，犯罪情節甚重。另考量被告109年因偽造文書等案件被處9年2月刑期，竟於110年再以類似手法詐欺，足見未記取教訓。

法院一審將高姓男子依犯詐欺取財、行使偽造私文書等罪判刑，應執行有期徒刑7年；扣除已還款金額，沒收其餘犯罪所得1190餘萬元。全案可上訴。（編輯：黃世雅）1130601