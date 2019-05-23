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同婚登記524上路
同性伴侶24日起可辦理結婚登記，內政部表示若民眾自行準備書約，不加「同性」2字，也能辦理。跨境同婚部分，台灣民眾與外交部認定同婚合法的26個國家外籍伴侶，24日同樣可以登記。
同婚登記524上路
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同婚登記524上路2/10

獨家／兩岸同婚配套 取消陸人單身驗證禁結婚戳章

最新更新：2019/05/24 07:22
陸委會研擬讓兩岸同志伴侶依兩岸條例相關規定，在台成立同性婚姻關係。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
陸委會研擬讓兩岸同志伴侶依兩岸條例相關規定，在台成立同性婚姻關係。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者繆宗翰台北23日電）同婚24日上路，兩岸同婚雖無法一蹴可幾，但未來可能採在台登記制。據了解，為避免外界誤解阻擋同婚，海基會24日起將取消驗證陸人單身證明時，加註不可作為結婚登記用的戳章。

此外，相關機關目前以維持原有異性婚姻驗證機制不動為前提，研擬一套新的兩岸同婚機制。初步構思包含採取漸進式，先開放長期居住在26個同婚合法國家的中國大陸人士與台灣伴侶在台登記同性婚姻，未來再逐步擴及一般大陸人士。

「司法院釋字第748號解釋施行法」已在17日經立法院三讀通過，總統蔡英文昨天簽署法案並公布。但大陸委員會副主委陳明祺今天下午坦言，由於專法上週才通過，兩岸同婚配套措施現在才能研擬。

依現行兩岸婚姻機制，台灣民眾必須先赴陸辦理結婚，領取結婚證明後，回台透過海峽交流基金會文書驗證，接著才能透過內政部移民署申辦陸配來台「團聚」，通過訪談、取得「團聚證」，雙方才能在台登記結婚。由於中國大陸目前未通過同性婚姻，依照上述程序，兩岸同志伴侶無法在台登記結婚。

陸委會發言人邱垂正9日曾表示，目前研擬讓兩岸同志伴侶依兩岸條例相關規定，在台成立同性婚姻關係。

不過，境外人士在台登記結婚必須出示「單身證明」，中國大陸人士所持的單身證明，則必須經由海基會驗證。但由於過去未開放大陸人民以「辦理結婚」事由來台自由行，並為防範假結婚，海基會驗證時都會加註「不得作為結婚用途」。

據了解，為了避免造成「阻礙同婚」的誤解，海基會近期已行文陸委會，希望取消上述加註戳章，並獲陸委會認可。預計24日起，可望取消行之有年的「陸人單身證明在台禁作結婚用」戳章制度。

除此之外，相關機關正以不異動原有異性婚姻登記機制為前提，積極規劃一套全新的兩岸同婚驗證、登記制，估計只會動用行政配套措施，不需修法。

初步構思包含，開放中國大陸同性伴侶來台進行單身驗證、面談等，並可能採取漸進式，先開放長期居住在26個同婚合法國家的第3類中國大陸人士，與台灣伴侶在台登記同性婚姻，未來再逐步擴及一般大陸人士等。（編輯：林克倫）1080523

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