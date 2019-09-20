公益房東人數劇增 營建署：已超過4萬戶

（中央社記者吳柏緯台北20日電）願意將房子出租給青年、新婚家庭的公益房東越來越多，根據內政部營建署統計資料，107年度的公益房東超過4萬戶，比起106年，增加約2.6倍。

內政部營建署接連推出「住宅租金補貼」與「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」，藉此減輕房客的租屋負擔，同時為了鼓勵房東將空屋租給補貼戶，因此祭出了綜合所得稅、房屋稅與地價稅的優惠減免措施。

根據營建署今天公布的稅務數據，比對106年度與107年度的公益出租人減徵戶數結果發現，不論是房屋稅、地價稅，申請減徵的公益房東的人數明顯增加。

以房屋稅為例，106年度共有1萬6619戶申請減徵，107年度則有4萬3161戶申請，增加約2.6倍；地價稅在106年度時有1萬5504戶申請，到了107年度，則有2萬1179戶申請。

至於綜合所得稅，營建署表示目前只有106年度綜合所得稅減徵戶數資料，經統計有4萬7595戶，預計107年度的數字會更高。

根據內政部的優惠稅賦規劃，公益房東可享綜合所得稅，每屋每月租金收入最高1萬元免稅；房屋稅可適用自用住宅稅率1.2%；地價稅則可適用自用住宅用地稅率千分之2。（編輯：趙蔚蘭）1080920