香港學者管軼 穿山甲中發現武漢肺炎相關病毒

（中央社台北20日電）陸媒澎湃新聞報導，新冠病毒的溯源研究得出最新成果，香港學者管軼的團隊18日在預印的生物科學網站bioRxiv發表論文說，保育類動物穿山甲的體內發現近似引起新冠肺炎的病毒。

論文題為「中國南方馬來穿山甲2019-nCoV相關冠狀病毒的鑑定」，通訊作者為香港大學公共衛生學院新發傳染病國家重點實驗室教授管軼、廣西醫科大學教授胡艷玲等專家學者。

在這項最新研究中，管軼等人報告了在18隻穿山甲肺、腸和血液冷凍樣本中發現了引起武漢肺炎的2019-nCoV相關冠狀病毒。這些穿山甲於2017年8月至2018年1月在廣西海關緝私行動中獲得。

研究發現，穿山甲相關的冠狀病毒屬於2019-nCoV相關冠狀病毒的兩個亞型，其中一個的受體結合域與2019-nCoV非常接近。

作者認為，研究發現的多種穿山甲冠狀病毒譜系以及這種病毒譜系與2019-nCoV的相似性表明，應考慮將穿山甲視為這次新型冠狀病毒的潛在中間宿主，並應將穿山甲從菜市場上清除，以防止人畜共患傳播。

稍早前的2月7日，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等科研人員聯合中國人民解放軍軍事科學院及廣州動物園科研部也公布研究成果說，穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。

團隊透過分析1000多份宏基因組樣品，鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主；繼而透過分子生物學檢測，揭示穿山甲中β冠狀病毒的陽性率為70%；進一步對病毒進行分離鑑定，電子顯微鏡下觀察到典型的冠狀病毒顆粒結構；最後透過對病毒的基因組分析，發現分離的病毒株與目前感染人的毒株序列相似度高達99%。

宏基因組是指「應用現代基因組學的技術直接研究自然狀態下的微生物的有機群落，而不需要在實驗室中分離單一的菌株的科學」。

管軼現為香港大學新發傳染病國家重點實驗室主任，以及流感研究中心主任。2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發時期，管軼團隊率先分離出SARS病毒，並證實果子貍是SARS的中間宿主，也是人類感染SARS的直接來源。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新型冠狀病毒導致的武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

中國方面指這次疫情源於武漢當地的華南海鮮市場販售的野生動物，而蝙蝠很可能是新型病毒的宿主。

對此，國際間有不少質疑聲音，例如美國之音（VOA）今天在報導中引述論文與專家表示，武漢肺炎病毒有可能是因為武漢疾控中心的實驗室發生事故，而從動物傳給了人。（編輯：周慧盈/張淑伶）1090220