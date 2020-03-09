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工人參建火神山醫院返鄉被收隔離費 副鎮長丟官

最新更新：2020/03/09 18:10

（中央社台北9日電）中國官方雖強調要照顧參與防疫人員，但2名參與興建武漢火神山醫院的工人返回湖北省浠水縣老家隔離後，每人卻被收取人民幣2100元的隔離費。官方事後除向2人道歉，當地副鎮長更被免職。

北京青年報報導，浠水縣疫情防控指揮部已出面證實此事，並表示「為此深感愧疚」。

根據報導，這2名來自浠水縣的岑姓、王姓工人，先後參加武漢火神山、雷神山醫院的興建工程。完工後，兩人於2月21日返回浠水縣，依規定被安排到縣內洗馬鎮一所指定賓館集中隔離14天。

報導指出，洗馬鎮在兩人隔離期間，按照每人每天150元的標準，代收隔離期間食宿等費用，兩人14天合計被收取4200元。兩名工人覺得並不合理，於是將收據上傳到網路，引起不少中國網友譁然，要求處理。

經過調查發現，浠水縣內其他參加武漢火神山、雷神山醫院建設的返鄉隔離人員，並沒有任何個人被收取費用。

浠水縣疫情防控指揮部發布通告指出，洗馬鎮政府代收隔離費用的情況是錯誤的，反映浠水縣執行疫情「防控政策不嚴、作風不實」，指揮部對此「深感自責和愧疚」。

同時，經中共浠水縣委研究決定，對洗馬鎮負責隔離工作的副鎮長馬金安給予免職處理。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090309

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