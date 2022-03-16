中國開放台灣人申請個體戶 擴增至122項行業

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（中央社記者張淑伶上海16日電）中國大陸官方今天發布文件，進一步開放在陸台灣居民申請設立個體工商戶工作的範圍。據官方統計，當前登記註冊台灣農民個體工商戶有359戶，台灣居民個體工商戶9926戶。

中國大陸國台辦、商務部、市場監督管理總局16日聯合印發「關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知」，自即日起實施。

國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦例行記者會中說，有關部門曾分別在2007年、2011年、2015年公布了關於台灣居民在大陸申設個體工商戶的3份文件，這次推出新的政策措施，相比之下有兩個特點。

一是開放行業大幅增加，由零售業、餐飲業、紡織服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24項擴展到122項，包括寵物服務、文化娛樂經紀人等，涵蓋「國民經濟行業分類」。二是開放地域進一步擴大，包含27個服務貿易創新發展試點地區。

這份文件所涵蓋的地區包括：北京、天津、上海、重慶的21個市轄區、海南、大連、廈門、青島、深圳、石家莊、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、廣州、成都、貴陽、昆明、西安、蘇州、威海和河北雄安新區、貴州貴安新區、陝西西咸新區等，台灣居民可直接在這些地方申請登記為個體工商戶（特許經營除外）。

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朱鳳蓮表示，當前，台灣農民可在海峽兩岸農業合作試驗區和台灣農民創業園申設個體工商戶，台灣居民可在大陸26個省區市申設零售業、餐飲業、紡織、服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24個行業個體工商戶。據市場監管部門統計，截至2021年底，登記註冊台灣農民個體工商戶359戶，台灣居民個體工商戶9926戶。

她說，這次公布的通知是有關部門進一步完善保障台灣民眾福祉和在大陸享受同等待遇制度政策的重要舉措。體現出陸方秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先和台灣民眾分享發展機遇的政策不會變。（編輯：曹宇帆）1110316