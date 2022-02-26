林俊穎記錄文學朱家 看見純粹與堅持

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）「文學朱家」在台灣文壇形成一道特殊風景。多次獲得台北書展大獎及金鼎獎的作家林俊穎，與朱家交情超過40年，首度執導紀錄片「我記得」，記錄朱天文、朱天心姊妹對文學的堅持，以及社會參與的熱血與豪情。

林俊穎接受中央社記者專訪時表示，他想透過這個影片，呈現這兩位中生代重要作家的真實生活樣貌，「我比較像是一位廚師，一大早到菜市場採買，把該買的菜買回來，我對她們太了解了，該買什麼？東西在哪裡？根本不用多想，剩下的只是選材的問題。」

林俊穎說，「在他們家，文學永遠占第一位，生活上卻簡樸自持，正因他們把生活過成『那個樣子』，所以才能寫出那樣的作品。為了保持文學的純粹性，不能濫寫，不需要量產。」

林俊穎說，「就像朱天心講的，她們要擁有不寫的自由，凡是認為不值得寫的，寫不出來的，時機不到，不想這麼快把果實摘下來，絕不勉強出手。也因此，相較於她們的父親而言，姊妹倆的作品較少。」

「文學朱家」包括第一代朱西甯、劉慕沙夫婦，以及第二代朱天文、朱天心及朱天衣姊妹，目宿媒體推出「他們在島嶼寫作」第3系列，包括由朱天文執導記錄第一代的「願未央」，以及林俊穎執導記錄第二代的「我記得」，後者主要聚焦朱天文、朱天心兩姊妹。

談起與「文學朱家」的淵源，林俊穎說，一切都要從1978年朱家舉辦的文藝營說起，當時他才念高二，在中部讀書，受到朱家「三三集刊」影響，曾經寫一封信表達他對這份文學刊物的熱血與敬佩，後來便收到朱天心的來信，邀他北上參加文藝營。

林俊穎表示，還好當時他在父母心中算是個好孩子，自己的姑姑也住在台北，就參加了那次盛會，後來考上政大中文系，更因為地緣關係近，幾乎每個週未、週日都到朱家報到，當時朱家大門總是為文藝青年而敞開。

林俊穎說，「現在想起來覺得當時不懂事，一天到晚去人家家裡吃飯，阿姨（劉慕沙）常為了照顧這些食客，必須去郵局提款，有時發現戶頭剩不到幾百塊而已……」

此外，影片也觸及朱家姊妹的社會、政治參與，包括投入中華社會民主黨、族群平等行動聯盟以及TNR流浪貓絕育計畫，甚至早年邀胡蘭成來台講學，都可從中看見朱家的堅持與有所作為，「沒有什麼政治不正確的問題，她們就是做自己認為應該做的事，一如她們家對文學的堅持。」

林俊穎1960年生，政大中文系畢業，紐約市立大學Queens College大眾傳播碩士，曾任職報社、電視台、廣告公司，2012年獲邀參加美國愛荷華大學國際寫作計畫，作品「我不可告人的鄉愁」、「某某人的夢」獲台北國際書展大獎與金鼎獎，「猛暑」獲台灣文學金典獎。

記錄文學朱家的紀錄片「願未央」、「我記得」，將分別於3月18、25日上映。（編輯：李錫璋）1110226