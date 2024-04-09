陳篡地對抗欺負台灣人的人 漫畫刻畫二二八英雄

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）已故醫師陳篡地在二二八事件中保護外省人，對抗欺負台灣人的人，陳篡地的故事被畫成漫畫「尋找陳篡地：1947遠方歸來的人」，近期出版。

根據前衛出版社發布新聞稿，新書發表會7日在台北「左轉有書」獨立書店舉行，包括國史館館長陳儀深、民進黨政策會執行長王義川、陳篡地兒子陳彥文夫婦出席。

「尋找陳篡地：1947遠方歸來的人」是前衛出版社與世界柔軟合作出版「漫談台灣」系列第4輯漫畫，張辰漁主編，阿虎&鹿青、莊岳燊編，阿鄉繪製，描寫陳篡地在二二八事件中組織民兵對抗國民政府的故事。

陳儀深曾主持「濁水溪畔二二八：口述歷史訪談錄」計畫，他表示，陳篡地所領導「斗六治安維持會」與國軍的「漳湖之役」為二二八事件中最後一場戰役，「是我們雲林人的驕傲」。

對於陳篡地在被捕後未被槍決，反而獲釋得以繼續執業的處置方式，陳儀深認為是因為陳篡地的同學、謝東閔的保釋發揮了作用，但陳儀深也強調「並不是在二二八事件中因抗爭去世的人才能被提及，包含陳篡地、各地的二二八事件處理委員會，都在當時都扮演著重要的角色」。

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陳篡地之子陳彥文坐著輪椅與妻子阮麗娟一起參加發表會，他表示，當父親為了躲避追捕藏匿於山區時，他與母親和兄弟也十分擔心遭遇不測，緊急搬遷住處，那種驚恐的心情直到今天都記憶猶新。

王義川對書中描繪陳篡地領導民兵對抗國軍的情節印象深刻，表示在二二八事件的時候，陳篡地阻止憤怒的鄉親攻擊外省人，他的動機並不是台灣獨立的意識形態，而是出於保護地方的心理，「陳篡地對抗的對象到底是誰？是任何欺負台灣人的人」。（編輯：李錫璋）1130409