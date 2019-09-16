九二一20週年 結構技師：創新建築4.0工法更耐震

九二一大地震屆滿20週年，建築安全履歷協會再次呼籲，唯有避開大地震倒塌大樓的設計施工的危險因素，採用創新建築4.0相關工法，讓建築物更耐震。（建築安全履歷協會提供）中央社記者韋樞傳真 108年9月16日

（中央社記者韋樞台北16日電）九二一大地震將屆滿20週年，結構技師，建築安全履歷協會理事長戴雲發今天呼籲，唯有避開大地震倒塌大樓設計施工的危險因素，採用創新建築4.0相關工法，讓建築物更耐震。

九二一地震屆滿20年，戴雲發呼籲，唯有避開九二一大地震倒塌受損大樓設計施工的危險基因，並透過建築內部鋼筋混凝土結構及施工品質控制，才能確保蓋出禁得起地震考驗的建築。

戴雲發指出，這些危險因素包括結構平面和立面不規則、一戶四根柱，單跨建築柱子太少、軟腳建築，軟弱層問題、短柱短梁效應與搭梁轉角圓弧梁等不佳設計、柱主筋和紮筋搭接綁紮不良、梁柱接頭未綁紮確實及梁筋在梁柱接頭的錨定長度不足等問題。

戴雲發表示，台灣因地理環境關係，每次地震都考驗著建築物對天然災害的承受度，一旦建築的結構不穩固，小則建物牆壁龜裂，產生漏水等；嚴重則鋼筋外露遭受風吹日晒鏽蝕後，影響建物安全。大部分的人看房子只看外表，而真正攸關房子安全的建築物內部鋼筋結構品質，由於被混凝土包覆所以完全看不見，且交屋驗收時也無法查驗，所以記錄建築物的細節顯得更加重要。

戴雲發說，建築應該將重要的「結構安全系統規劃設計」及「結構安全施工過程的品質」部分，經過一套嚴謹的規範紀錄，並納入有血統證明的「建築安全履歷」，制定蓋房子的SOP標準作業流程，尤其是最關鍵的鋼筋綁紮及混凝土品質，全程以影像記錄公開透明化，並推動建案標準認證機制。

戴雲發指出，採用創新建築4.0，例如，鋼筋預組工法、鋼筋混凝土預鑄工法、系統化鋼筋工法及系統模板工法，利用自動化加工技術，讓綁鋼筋和灌混凝土一體化與配件化，解決建築工人現場綁紮施工不易的問題，並減少傳統模板施工所需增加的打底粉刷重量。

戴雲發表示，這類建築不僅耐震，甚至室外牆面不用再打底粉刷，即可直接真實呈現，或直接油漆或貼磁磚與石材，就能擁有超強防水能力，並成為「超越百年的建築」。（編輯：蘇志宗）1080916