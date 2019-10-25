台股漲多回檔失守11300點 週線連2紅

（中央社記者韓婷婷台北25日電）台股昨天尾盤奮力衝上11300點，部分獲利了結賣壓今天出籠，指數開高後隨即翻落平盤之下，僅部分個股有資金零星點火，終場失守11300點，週線仍連拉2根長紅。

加權股價指數終場下跌24.02點，跌幅0.21%、收在11296.12點，成交值新台幣1288.33億元，指數自9月底以來一路走揚，今天盤中高點11347點更創下29年新高。週線上漲115.9點。

分析師表示，短線在11300點附近重整旗鼓，多頭不用過度擔心。

台積電ADR大漲1.55%，但未能激勵股價起帶頭作用，今天在平盤附近整理，也讓資金轉向部分中小型股，終場小漲0.17%，收293.5元。

櫃買指數今天表現虎頭蛇尾，盤中一度創今年新高145.20點，但內資持股信心仍相對鬆動，盤勢由紅翻黑。

短線大漲的鴻海出現回檔走勢，下跌0.37%，收80.2元，股王大立光走弱，下挫1.81%，收4350元。

分析師指出，台股本週上漲約百點，週線連拉2紅，多頭氣勢不減，短線雖有回檔，但連5日線11260點都未見測試，顯見多方仍掌握控盤權，只要國際股市未有明顯變盤，指數隨時有機會再寫新猷。

法人認為，外資連買台股9個交易日，也在台指期布下多單重兵，資金後續是否持續湧進台股，將是推升指數的重要力量。中小型股今天則在櫃買指數過高拉回下，仍待資金青睞，第4季至明年基本面佳、產業能見度高的個股，可望有率先突圍的機會。（編輯：楊玫寧）1081025