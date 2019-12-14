產學界揭保險業明年4大挑戰 須積極轉型因應

（中央社記者劉姵呈台北14日電）保險業長年投資海外，面臨高財務槓桿風險。產學界提醒，2020年還有法規遵循、國際會計準則IFRS 17、投資難度增加與金融科技資安4大挑戰，必須積極轉型因應，才能化危機為轉機。

台灣人壽資深副總經理葉栢宏表示，2020年有多項保險法規政策要上路，監理愈來愈嚴格，讓保險公司法遵作業愈趨繁雜，統計壽險業今年前10月罰鍰金額高達新台幣1.06億元，較2018年增加3130萬元。

葉栢宏指出，過去既有的規範與人工作業難以負荷新監理制度，保險公司必須不斷精進公司內控規範及透過新系統協助控管，才能提升保戶信心。

此外，為順利在2025年接軌國際會計準則IFRS 17公報，金管會也要求壽險業者須預留各種準備金、特別盈餘公積，以因應接軌衝擊。

全球人壽總經理馬君碩解釋，目前保險業的負債準備是以「鎖定保單發行時的利率」作衡量，IFRS 17則是將以「資產負債表日的現時利率折現」，以及「影響現金流量的各項假設」進行衡量；因此，部分保險公司可能就會產生需提列責任準備金、商品精算與管理皆須全面調整等問題。

葉栢宏認為，IFRS 17帶來的改變為「短空長多」，長期來看可以幫助保險業回歸到保險保障的本質，不過保險公司短期將面臨經營現況、商品策略及資產負債配置都應調整，需投入大量的資源完成系統升級。

市場利率自2000年開始走低，壽險保單利率也隨之下修，當初大量銷售高預定利率保單的公司，均面臨嚴重的利差損，再加上國內未有長期投資的標的，保險公司才會將目標市場轉至海外。

隨著海外投資增加，壽險業累計前10月匯兌損失高達2287億元；葉栢宏表示，近2年來因市場波動增加，投資難度攀升，避險工具成本、新台幣匯率都會影響保險公司的損益，必須加強風險管理。

政治大學金融科技研究中心主任王儷玲表示，保險業走向發展新形態通路、結合大數據與人工智慧（AI）輔助決策、運用區塊鏈精簡保單流程等金融科技運用，改變原有的運作模式，因此必須強化資訊安全與個資保護。未來，保險業勢必將資安標準拉高到金融業管理層級，監控成本也將隨之提高。

總結來看，保險業長年造成的財務狀況，再加上明年諸多挑戰與潛在風險，若要順利將危機化為轉機，必須正視其帶來的影響，提早因應，才能更健康穩健的運作。（編輯：張良知）1081214