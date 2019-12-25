訊連參展2020CES 拉台廠搶AI商機

（中央社記者吳家豪台北25日電）多媒體廠商訊連科技今天宣布，將於2020年美國消費性電子展（CES）中展出旗下人工智慧（AI）臉部辨識引擎和應用，以及與台灣合作夥伴打造的人工智慧物聯網解決方案。

根據國際研究暨顧問機構Gartner調查，28%的行銷人員將人工智慧（AI）和機器學習列為影響未來市場行銷的前3大技術，且已有87%的行銷組織開始追求一定程度的個人化功能。

CES為全球最大的消費性電子展，將於2020年1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，參展廠商近4000家，預估參觀人數上看18萬人。

訊連科技將於CES展出FaceMe臉部辨識的最新功能，以及與研華科技、宏碁雲端等合作夥伴打造的人工智慧物聯網（AIoT）解決方案。

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，人臉辨識與邊緣運算已是當今AI最主要應用之一，訊連科技開發的FaceMe AI臉部辨識引擎，可協助客戶打造多樣化的臉部辨識解決方案。

訊連科技指出，FaceMe可偵測及辨識人臉，正確辨識率高達99.82%。FaceMe也可分析年齡、性別、情緒等臉部特徵，在智慧零售場景中，能協助建置人流分析、VIP及黑名單管理、分眾化電子看板廣告、Kiosk智慧資訊站及智慧機器人等解決方案。

此外，FaceMe支援Windows、Linux、Android與iOS等跨平台系統，可整合至安控系統、零售商店攝影機、智慧門鈴、警用攝影機及服務機器人等硬體裝置。（編輯：張均懋）1081225