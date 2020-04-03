疫情衝擊歐美終端市場 製造業出口影響恐Q2浮現

（中央社記者吳柏緯台北3日電）武漢肺炎疫情在歐美持續蔓延，嚴重影響歐美的消費力道，連帶台灣製造業出口也恐受到影響。學者指出，終端需求能見度降低，無法為製造端注入動能。若疫情持續，台灣製造業恐在今年第2季到第3季就會面臨出口困境。

今年1月底、2月初，武漢肺炎在中國持續蔓延，一度造成中國逾80座城市封城或封閉式管理，導致運輸、物流、倉儲零售的困難，開工日程也不斷往後延。當時不少在中國設廠的台灣企業擔心，引發上游缺料、生產缺工，下游無法出貨等人貨斷流，進一步發生斷鏈。

隨著中國陸續復工，產能逐步回升，斷鏈的壓力暫時趨緩。然而，歐美的疫情在3月開始爆發，美國的失業率逐步攀升，影響美國國內的消費能量，終端的不穩定，連帶也對台灣製造業投下不確定因子。

中央大學台經中心執行長吳大任受訪時表示，從過去兩個月的製造業採購經理人指數（PMI）來看，1月為51.3%，2月時疫情已經開始爆發，但仍達52.7%，台灣製造業在2月並未衰退，反而持續擴張。此外，2月的外銷訂單年減0.8%，並未受到疫情衝擊而大幅減少。

吳大任坦言，內需型服務業所受到的衝擊已經浮現，對於製造業而言，關鍵的時間點將是在第2季至第3季之間，而決定性因素是美國的失業率。

他指出，美國內需市場的消費力跟失業率是連動的，若疫情持續在美國蔓延，將會使得失業率逐步上升，甚至有人預言失業率將到達10%，屆時即便政府提供補貼，但若無法有效刺激消費，將進一步影響消費力道。

吳大任指出，台灣直接出口到美國的產品，占台灣整體出口的比例不高，大約13%左右；而台灣對中國出口占比約40%，但其中有很多中間材，雖然是出口到中國，但最後組裝完後仍銷往美國。

他認為，目前美國的不確定性很高，台灣短期之內仍會受惠於轉單效應，2、3月製造業應該還不會衰退太多，但是如果疫情持續，第2季的終端需求開始明顯下降，對製造業的出口將會有比較大的挑戰。

電電公會理事長李詩欽同樣觀察到，第2季開始對於製造業而言將是較大的挑戰。

他指出，台灣的ICT（資通訊）產業由於農曆年後復工順利，加上受惠於轉單效益，與其他產業相比，疫情的影響較小，然而歐美的疫情越來越嚴重，進而影響終端需求與全球景氣，第2季開始的訂單就比較不明朗，確實有可能受到影響。

台經院景氣預測中心副主任邱達生直言，台灣不見得是直接出口到歐美，但是整合在供應鏈中的深度，恐怕是亞洲國家中數一數二的，因此一旦終端消費市場萎縮，台灣就會受到影響。

此外，雖然由於疫情影響，意外帶動視訊與遠距通信設備的需求，因此部分參與其中的產業確實有利多，但邱達生認為，利多仍不及傷害。

由於世界各國陸續採取鎖國或是邊境管制的方式防疫，刺激內需成為維持國家經濟的重要手段。但邱達生坦言，台灣是出口貿易導向為主的國家，要用內需完全抵銷出口衰退的衝擊，確實會有難度。因此目前政府端出的紓困措施，主要聚焦在內需產業與中小企業，也是為了先穩定國內的經濟情勢。

吳大任觀察，這幾年來汽車的零組件與車用電子蓬勃發展，不少台灣電子廠商都投入車用電子。武漢本身就是汽車供應鏈的重鎮，雖然隨著復工，供應端逐步穩定，但疫情若持續未見改善，民眾對於交通需求下降，與交通運輸有關的製造業，包含汽車零組件與車用電子，可能會首當其衝，台灣廠商也會受到波及。

不過他也觀察到，不少台灣廠商身在5G供應鏈之中，由於這是新技術、世界各國均投入發展，剛性需求並不容易受到動搖，因此受到影響相對較小。

邱達生認為，若是疫情在今年下半年趨緩，世界景氣可望復甦反彈，屆時將有機會抵消上半年的衝擊，雖然不至於完全回補，但至少不會讓全年的經濟數據太難看。（編輯：林孟汝/趙蔚蘭）1090403