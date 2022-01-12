鴻海攻第三代半導體 鎖定電動車和機器人

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海今年持續布局3+3三大未來產業和三大核心技術，除擴展智能電動車開放平台和三大原型車款外，並發展第三代半導體技術及先進矽光電子技術整合，應用在電動車和機器人產品。

在機器人領域，鴻海規劃朝移動型機器人產業發展，投資關鍵機器人技術，也會建立機器人製造平台，協助客戶打造服務型機器人。

鴻海集團今年持續布局電動車、數位健康、機器人三大未來產業，並布局人工智慧、半導體、新世代通訊三大核心技術。

鴻海在官網訊息指出，三大未來產業現有市場規模龐大，每個產業規模3兆美元以上；此外年複合成長率（CAGR）夠高，平均大於20%以上；未來成長契機也與鴻海本身產業經驗以及優勢高度結合。三大核心技術可做為集團發展三大產業的核心競爭力。

在電動車領域，鴻海以智能電動車開放平台為基礎，擴大自主開發原型車Model C休旅車、Model E旗艦轎車、Model T智能電動巴士等三大車款的出海口，增加鴻海在全球電動車產業的影響力。

在數位健康應用，鴻海將運用精密組裝、光機電系統、關鍵零組件開發、半導體封裝測試等核心能力，結合軟硬體、大數據、無線通訊等技術。

在機器人領域，鴻海指出，延續工業型機器人能量，朝移動型機器人產業發展，投資關鍵機器人技術，也會建立機器人製造平台，協助客戶打造服務型機器人。

在半導體技術，鴻海指出，策略目標是轉型、科技、自主、智能，透過自訂規格創造產品差異化，並與國際大廠結盟，在產品、技術、產能深度合作。

鴻海表示，在半導體領域立基於四個核心策略，包括提供穩定的小IC、共同設計自有IC、關鍵技術自主開發、以及布建多元產能。

鴻海指出，透過成立半導體研究所發展第三代半導體技術及先進矽光電子技術整合，應用在未來的新能源車及機器人產品。

在人工智慧技術，鴻海指出，透過成立軟體研發中心，持續推動軟體定義企業、軟體定應汽車，並規劃相關開放平台，與業界分享AI資料、AI演算法、AI模型。

在下世代的智慧電動車開發，鴻海指出，包括自動駕駛、智慧網關、智慧座艙等領域系統設計，也是人工智慧重要的應用場域。鴻海研究院旗下的人工智慧研究所，深入開發研究計算機視覺、場景理解，並應用在新能源車、數位健康與機器人領域。

在新世代通訊，鴻海也成立研究所，專注研發B5G/6G無線通訊網路技術，未來可應用在包括新能源車及機器人等產業。

鴻海去年11月中旬表示，在半導體項目營收規模約新台幣700億元左右，預估到2023年，半導體項目營收規模可超過1000億元。

因應半導體缺料市況，鴻海集團本身擁有8吋晶圓廠，向旺宏收購的6吋晶圓廠，預計今年上半年開始生產，先量產既有半導體元件，鴻海集團也與部分8吋廠緊密合作，預估6吋晶圓廠最快2023年量產碳化矽（SiC）第三代半導體元件。（編輯：郭無患）1110112