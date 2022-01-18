金管會修法 要公司詳細揭露重大資安事件

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（中央社記者謝方娪台北18日電）為強化企業對資通安全風險的相關揭露，金管會修法明定公司應在公開說明書及年報詳細揭露資安風險對財業務影響及因應措施，若發生重大資通安全事件，也應揭露所遭受的損失及公司後續處理措施。

永續發展、資通安全為重要趨勢，金管會去年修正「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文修正草案，強化企業ESG（環境、社會、公司治理）及資通安全的資訊揭露規定，如今預告期屆滿，將正式拍板上路。

在提升公司推動永續發展方面，金管會針對企業在「環境」及「社會」層面的資訊揭露，將增訂相關揭露指引，引導公司提升資訊揭露品質及提供更具可比較性資訊，以利公司揭露更具體明確及量化的內容。

在「公司治理」層面的資訊揭露，金管會要求公司應敘明董事會獨董比重及附理由說明董事會是否具獨立性，並明定公司應敘明薪資報酬委員會成員專業資格及符合獨立性情形，公司若有設置提名委員會，也應揭露組成及運作情形。

在強化資通安全管理方面，金管會明定公司應揭露資通安全風險對公司財務業務影響及因應措施，以及因重大資通安全事件所遭受的損失、可能影響及因應措施等。

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金管會證期局副局長郭佳君指出，現行雖已規定公司若發生重大資安事件必須重訊揭露，不過新制將要求公司在公開說明書及年報更詳細揭露資安事件對公司可能的損失、影響及公司的處理機制等。

另配合金管會放寬上市櫃滿3年、市值達新台幣20億元以上的上市櫃公司辦理現金增資可採總括申報，金管會也增訂新規，採總括申報發行新股的公司應在公開說明書封面以顯著字體註明，並揭露預定發行總額、已發行總額與總括申報餘額等相關資訊。（編輯：趙蔚蘭）1110118