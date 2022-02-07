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俄烏情勢緊張 台銀：金價本週有機會挑戰1820美元

2022/2/7 22:26
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（中央社記者謝方娪台北7日電）俄羅斯和烏克蘭緊張局勢居高不下，戰爭一觸即發，市場預期若俄、烏開戰，將引發小麥、能源等原物料價格飆漲，帶動通膨惡化，有利金價上行，台銀分析，本週金價有機會挑戰每盎司1820美元。

日前美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示美國通膨壓力仍沉重，且因就業市場強勁成長，確立3月升息的鷹派論調，帶動市場對今年升息5次的預期持續升溫，美元指數走高至1年半新高，也打壓金價3天內重跌回1800美元之下。

不過，台灣銀行今天發布的國際金市分析報告指出，上週因俄羅斯、烏克蘭地緣政治風險仍具高度不確定性，避險情緒未見消退，金價趁美元指數高檔回落下小幅上行，此外受到美國1月ADP就業數據轉弱影響，金價重新站回1800美元之上。

觀察上週（1月31日至2月4日）的國際黃金現貨價格，高點落在2月4日的每盎司1814.67美元，低點為1月31日的1784.4美元，高低點相差30.27美元，最後報價落在1807.49美元。

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展望本週金價，市場預期若俄、烏開戰，將引發小麥、能源等原物料價格飆漲，帶動通膨惡化，有利金價上行，台銀分析，若金價能站穩1800美元整數之上並沿5日線震盪，本週有機會挑戰1月27日的高點1820美元。

不過台銀也指出，由於技術指標MACD柱體仍在負值區，上漲動能並未強勁，若美元指數出現低檔反彈，不排除金價將再次回測年線1795美元至1790美元下方，若未能守穩，金價依舊有往月初低位1782美元價位尋求支撐的機會。（編輯：趙蔚蘭）1110207

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