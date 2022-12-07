台積電翻黑、金融抗跌 台股下挫98點收14630點

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（中央社記者賴言曦台北7日電）市場憂心美國聯準會恐持續擴大升息，台股今天表現震盪，指數收盤下挫98.87點，收在14630.01點。個股方面，台積電盤中雖一度翻紅，但缺乏買氣支撐，終場收黑。

台股今天終場下挫98.87點，收在14630.01點，跌幅0.67%，成交值新台幣2468.01億元。

觀察盤面電子股，晶圓代工龍頭台積電今天一度翻紅，高點至485.5元，但缺乏買氣支撐，終場翻黑，收在475元，下跌3元，跌幅0.63%。同是晶圓代工廠的聯電表現不振，終場下跌1.91%。

面板雙虎友達、群創跌幅超過2%；大立光今天也缺乏人氣支撐，終場下跌1.31%。

傳產方面，航運股漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海皆墨，散裝航運類股則表現抗跌，航空雙雄華航、長榮航也獲買盤青睞。至於今天表現相對抗跌的族群，以金融、生技、百貨貿易等類股為主。（編輯：潘羿菁）1111207