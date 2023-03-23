聯準會鴿式升息 新台幣早盤大漲逾1角重返30.3元

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）美國聯準會一如市場預期升息1碼，展現鴿派態度，美元指數走疲，亞幣則得以揚眉吐氣，新台幣匯率今天開盤後匯價旋即跳升，早盤一度大漲1.71角、升抵30.355元，創1個月來盤中新高紀錄。

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，但排除今年降息的可能；而美國財政部長葉倫表明不考慮全面擔保所有銀行存款，美股尾盤直落，道瓊指數大跌530點。

股匯不同調，美股領跌之下，台股開低震盪，一度失守15700點，新台幣匯率則因美元指數重摔、亞幣走揚，今天以30.47元開盤後，匯價強勢上漲，站上30.3元價位。

匯銀人士分析，美國聯準會主席鮑爾及財長葉倫的談話多空交雜，帶來很多不確定性，市場還在消化這些訊息，再過一兩天後，局勢應該會更為明朗。（編輯：趙蔚蘭）1120323