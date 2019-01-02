瑜珈姿勢不當傷脊椎 婦人下肢痠麻險癱瘓

一名56歲婦人因做瑜伽時姿勢不當，造成脊椎硬膜外出血，導致血塊壓迫神經而開刀，成功避免永久性癱瘓。嘉義市天主教聖馬爾定醫院骨科主任裴有成2日說明婦人病情。（聖馬爾定醫院提供）中央社記者江俊亮傳真 108年1月2日

（中央社記者江俊亮嘉義市2日電）56歲婦人因瑜珈姿勢不當，造成下肢痠麻、無力，經送急診後，檢查出第10胸椎至第1腰椎脊椎硬膜外出血，由醫師進行減壓脊髓手術，才避免永久性癱瘓。

嘉義市天主教聖馬爾定醫院骨科主任裴有成今天表示，這名女性患者有高血壓病史，且服用抗凝血劑血栓溶解劑（Bokey），由於手術中必須以電燒、止血棉、以引流管將血液引流出去，因此增加手術的困難度。

裴有成指出，脊椎是支撐人體骨骼的重要結構，當脊椎遭不當外力或其他因素，造成脊椎硬膜外出血導致血塊壓迫到神經，便會出現肩頸痛，併發雙腳麻痺、無力、大小便困難，甚至造成四肢癱瘓。

他說，脊椎硬膜外出血的急救黃金時機是喪失知覺的24小時內，若沒有緊急手術，很可能造成永久性癱瘓。這名女性病患當天立即進行手術，在一小時內清除出7、8公分血塊，因此得以在7天內出院，恢復行走。

裴有成表示，自發性脊椎硬腦膜外血腫造成脊髓壓迫的情形非常少見，但有服用抗凝血劑或抗血栓藥物的民眾要特別當心，因為動作造成脊椎硬膜外出血的機率較一般人高。這名婦人就因瑜珈動作，腹部壓力造成脊椎神經周邊血管破裂，導致血塊壓迫脊椎神經。

患者指出，她平時有運動習慣，從未想過會因瑜珈動作施力不當而在30分鐘內雙腳失去知覺，至今想來仍餘悸猶存，雖然今後半年都要穿背架復健，所幸醫師在第一時間為她緊急手術，可謂不幸中的大幸。（編輯：吳佳穎）1080102