晚期腎癌用雙重免疫療法 腫瘤消失機會增10倍

（中央社記者張茗喧台北18日電）過去面對晚期轉移的腎細胞癌患者，僅能以手術及標靶藥物治療，但無法顯著增加存活率。醫師說，近年已有雙重免疫療法問世，不僅可降4成死亡風險，腫瘤完全消失機會也增10倍。

根據衛生福利部最新公布的癌症登記報告，腎癌患者近5年發生個案逐年上升，每年有超過1300人確診罹癌、造成600人死亡，其中男性略多於女性，比例約2比1，好發於60歲族群，尤其洗腎、吸菸、肥胖、家族遺傳者風險更高。

台大醫院腫瘤醫學部醫師蔡育傑今天在記者會中表示，腎癌患者當中，有超過9成是腎細胞癌，治療早期腎細胞癌以手術切除為主，晚期同樣先以手術治療，但通常無法完全將腫瘤切除，轉移復發機率高，因此會建議透過標靶藥物治療，但僅能延長無惡化存活期，無法顯著增加整體存活期。

蔡育傑說，針對癌細胞轉移的患者，已不適合用手術，標靶藥物反應率也僅有3成，且副作用大，因此患者治療順從性低。

不過，蔡育傑指出，目前已有最新的「雙重免疫檢查點抑制劑」併用療法，透過活化身體免疫細胞、直接攻擊癌細胞，研究證實可延長晚期腎細胞癌存活率；相較標靶藥物治療，雙重免疫療法可降低4成死亡風險，腫瘤完全消失機會增10倍，副作用也較低，提升生活品質。

66歲的腎細胞癌病友王大哥，4年前還是職業軍人的他，發現走路時左大腿愈來愈痛，就醫發現骨頭有問題，就醫竟發現是腎細胞癌轉移到骨頭，雖然立即切除左腎保命，並接受標靶治療，卻被嘔吐、渾身無力等副作用嚇到，連短短5公尺洗手間都走不到，「只能用爬的」。

後來在醫師建議下採用雙重免疫療法治療，不僅癌細胞沒有擴散，腎臟功能也相當好，王大哥今天開心擁抱主治醫師。

台北榮民總醫院泌尿科醫師黃逸修提醒，腎細胞癌預後好壞，關鍵在於早期發現、早期治療，建議40歲以上民眾每年定期健檢，若腰部有硬塊、疼痛、血尿等症狀，應提高警覺，及早就醫。（編輯：管中維）1080118

腎臟癌小百科

症狀：

大部分初期的腎細胞癌都無聲無息，不會有明顯的血尿和腰痛，但隨著腫瘤慢慢變大，會出現血尿、腰痛及腹部有腫塊症狀，還伴隨疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒，若是出現骨頭疼痛或久咳不停，需考量癌症是否有轉移。

大部分初期的腎細胞癌都無聲無息，不會有明顯的血尿和腰痛，但隨著腫瘤慢慢變大，會出現血尿、腰痛及腹部有腫塊症狀，還伴隨疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒，若是出現骨頭疼痛或久咳不停，需考量癌症是否有轉移。 療法：

診斷腎臟癌最常見的是超音波、靜脈顯影尿路攝影、電腦斷層（CT）或是核磁共振（MRI）檢查。治療可分外科手術治療、化學療法、放射線治療、及免疫療法。唯一根治的機會是早期診斷、早期治療，一旦發現早期腎臟癌、做腎臟根除手術可達到80%以上存活率。

診斷腎臟癌最常見的是超音波、靜脈顯影尿路攝影、電腦斷層（CT）或是核磁共振（MRI）檢查。治療可分外科手術治療、化學療法、放射線治療、及免疫療法。唯一根治的機會是早期診斷、早期治療，一旦發現早期腎臟癌、做腎臟根除手術可達到80%以上存活率。 資料來源：國泰醫院癌症資訊網、台北榮民總醫院泌尿部、高醫醫訊