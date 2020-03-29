武漢肺炎／疑因口罩手套沒戴好 妻被居家檢疫夫傳染病毒

中央流行疫情指揮中心29日宣布，台灣新增15例武漢肺炎確診個案，新增個案中，有一起群聚案件是案293在3月7日至16日到葡萄牙、西班牙旅遊，回國後接觸太太（案289），結果兩人先後發病並確診。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北29日電）台灣今天新增一起境外武漢肺炎確診者傳染給太太本土感染事件。疫調發現，太太每天送餐給先生，但未必戴口罩，打掃衛浴沒戴手套。指揮中心說，家有居家檢疫者，務必保持距離。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，台灣29日新增15例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案，其中14人為境外移入，1人為本土。

新增個案中，有一起群聚案件是案293在3月7日至16日到葡萄牙、西班牙旅遊，回國後接觸太太（案289），結果兩人先後發病並確診，案289為遭境外移入感染的本土個案。

指揮中心研判，因案289沒有出國史，研判是因兩人近距離接觸且沒有適當防護造成的本土感染，其餘同住家人檢驗中。

指揮中心發言人莊人祥表示，疫調發現，這名太太每天都會為在居家檢疫的先生送餐，但未必都有戴口罩，且打掃、房間衛浴的時候，也沒有戴手套，研判可能是因為沒有徹底衛生防護導致感染。

值得注意的是，這兩人的發病日，是太太先發病，應為感染源的先生才發病。莊人祥說，目前對新型冠狀病毒的理解是，發病前2天就有傳染力。

目前還有近5萬人居家檢疫中，且截至目前為止，已有數起境外移入導致本土感染的個案。

莊人祥表示，居家檢疫的基本原則是單獨一室，不要共同吃飯，如果要交談必須戴口罩、間隔1公尺左右，「愛他有多少，就離他有多遠。」

若居家環境難以做到單獨一室，還有一些可行的辦法，莊人祥舉例，可請需要檢疫者去住防疫旅館，或家人去住飯店或旅館，希望大家盡量不要貼檢疫者及其家人標籤。

此外，指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，研擬對沒有保持適當社交距離（1公尺）者開罰。但現行許多人排隊買口罩，實務如何限制、處分，引起媒體關注。

陳時中說，仍在研議中，尚無具體方向。（編輯：管中維）1090329